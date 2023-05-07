Якою буде погода в Україні 7 травня

Синоптики розповіли, в яких областях України сьогодні різко похолодає
Сьогодні, 7 травня, на всій території країни очікується хмарність з проясненнями. Подекуди дощитиме.
Про це інформують Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 7 травня
Сьогодні в західних областях хмарність з проясненнями. Можливий помірний, місцями значний дощ.
Температура повітря вночі +2-7°, вдень +7-12°, на Закарпатті +15-20°, на високогір'ї Карпат вночі та вдень +2-7° тепла.
На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на Житомирщині та Вінниччині місцями короткочасний дощ.
Температура вночі +1-6°, на півдні країни +4-9°. Вдень +9-14°, у південній та
південно-східній частинах +15-20°.
На поверхні ґрунту й у повітрі на Чернігівщині та Сумщині заморозки 0-5°.
Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, на Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.
Прогноз погоди в Києві та області
Сьогодні в столиці та на Київщині мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря в Києві вночі +4-6°, вдень +11-13°. На Київщині — вночі +1-6°, вдень +9-14°, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народна синоптикиня прогнозує сьогодні, 7 травня, істотно похолодання на заході України, окрім Закарпаття, вдень лише +8-12°.
У західних областях хмарність з проясненнями. Можливий помірний, місцями значний дощ. На решті територій очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на Житомирщині та Вінниччині місцями короткочасний дощ.
Нагадаємо, що синоптики попереджають про заморозки та затоплення деяких територій України 7-8 травня.