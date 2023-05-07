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Синоптики розповіли, в яких областях України сьогодні різко похолодає

7 травня 2023 07:04
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 7 травня
Люди чекають транспорт на зупинці в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 7 травня, на всій території країни очікується хмарність з проясненнями. Подекуди дощитиме.

Про це інформують Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 7 травня

Сьогодні в західних областях хмарність з проясненнями. Можливий помірний, місцями значний дощ.

Температура повітря вночі +2-7°, вдень +7-12°, на Закарпатті +15-20°, на високогір'ї Карпат вночі та вдень +2-7° тепла.

На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на Житомирщині та Вінниччині місцями короткочасний дощ.

Температура вночі +1-6°, на півдні країни +4-9°. Вдень +9-14°, у південній та
південно-східній частинах +15-20°.

На поверхні ґрунту й у повітрі на Чернігівщині та Сумщині заморозки 0-5°.

Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, на Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди по Україні на 7 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві та області

Сьогодні в столиці та на Київщині мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря в Києві вночі +4-6°, вдень +11-13°. На Київщині — вночі +1-6°, вдень +9-14°, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня прогнозує сьогодні, 7 травня, істотно похолодання на заході України, окрім Закарпаття, вдень лише +8-12°.

У західних областях хмарність з проясненнями. Можливий помірний, місцями значний дощ. На решті територій очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на Житомирщині та Вінниччині місцями короткочасний дощ.

Погодні умови на 7 травня. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що синоптики попереджають про заморозки та затоплення деяких територій України 7-8 травня.

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