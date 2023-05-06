Синоптики прогнозують заморозки та дощі по Україні на 7 травня

Чоловік стоїть з парасолею в Києві. Фото: Новини.LIVE

Синоптики спрогнозували погодні умови по Україні на 7 травня. На всій території країни очікується хмарність з проясненнями. Подекуди дощитиме.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 7 травня

Синоптики прогнозують у західних областях хмарність з проясненнями. Можливий помірний, місцями значний дощ.

Температура повітря вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті 15-20° (на високогір'ї Карпат вночі та вдень 2-7° тепла).

На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на Житомирщині та Вінниччині місцями короткочасний дощ.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту (на Чернігівщині та Сумщині й у повітрі) заморозки 0-5°, на півдні країни 4-9° тепла, температура вдень 9-14°, у південній та

південно-східній частинах 15-20°.

Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, на Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди по Україні на 7 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в неділю по Київщині

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 1-6° тепла

на поверхні ґрунту заморозки 0-5°

вдень 9-14° тепла

у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

Метеорологічні попередження

Вночі 7 травня в Україні, крім західних та південних областей, на поверхні грунту заморозки 0-5°. I рівень небезпеки — жовтий.

На Чернігівщині та Сумщині 7 травня сильні заморозки у повітрі 0-3°. II рівень небезпеки — помаранчевий.

Метеорологічні явища по Україні на 7 травня. Фото: Укргідрометцентр

Гідрологічні попередження

Експерти зазначають, що 6-8 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області. ІІІ рівень небезпеки — червоний.

6-8 травня на ділянці Десни Морівськ-Літки продовжуватиметься підвищення рівнів води водопілля з добовою інтенсивністю 1-5 см з утриманням затоплення біля Морівська у Чернігівському районі. На Десні вище Чернігова рівні води знижуватимуться на 2-10 см за добу зі зменшенням затоплення заплави на ділянці річки Новгород-Сіверський-Розльоти у Новгород-Сіверському, Корюківському районах. І рівень небезпеки — жовтий.

На ділянці Десни Макошине — Чернігів поступово зменшуватиметься затоплення територій ряду сіл, обтоплення їх водою, порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському, Чернігівському районах та часткового затоплення територій міського пляжу у м. Чернігів, садово-дачної забудови, доріг на заплаві у м. Чернігів (район Кордівка) Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

6-8 травня на Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та часткове затоплення окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

6-8 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

6-8 травня на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення понижених прирічкових територій. І рівень небезпеки — жовтий.

Гідрологічні явища по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що синоптики прогнозують сьогодні, 6 травня, в Україні мінливу хмарність. На заході країни дощитиме. Можливі заморозки.