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Синоптики розповіли, в яких областях України сьогодні чекати на дощі та заморозки

6 травня 2023 06:46
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 6 травня
Люди ходять із парасолями під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують сьогодні, 6 травня, в Україні мінливу хмарність. На заході країни дощитиме. Можливі заморозки.

Про це інформують Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 6 травня

Синоптики прогнозують сьогодні в Карпатах та на Закарпатті місцями короткочасні дощі. Інші області без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по Україні очікується вночі +1-6°. У північних, північно-західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту, а на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині і в повітрі заморозки 0-5°.

Вдень +10-15°, на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі +7-12°, вдень +16-21°.

Прогноз погоди по Україні на 6 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві та області

У столиці та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Синоптики прогнозують, що температура повітря в Києві вночі +4-6°, вдень +12-14°.

На Київщині сьогодні вночі +1-6°, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Вдень +10-15°

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко, сьогодні, 6 травня,  найвища температура передбачається на півдні, південному сході України та на Закарпатті — до +15-19°, місцями до +19-22°.

У більшості областей температура повітря буде нижча —  +11-16°.

Також в Україні очікується рвучкий вітер з північного сходу, та сходу, місцями можливий до штормових поривів — 15-20 м/с.

Проте більша частина України вихідними потрапить у суху погоду (антициклон Tina на карті), невеликі дощі можливі лише в Приазов'ї і місцями в західних областях. 

Антициклон Tina в Україні. Фото: Наталка Діденко/ Telegram

Нагадаємо, що вихідні очікуються без опадів. Вдень 7-8 травня в більшості західних областей пройдуть дощі, в горах з мокрим снігом.

Також ми повідомляли, що у ніч на суботу та неділю, 6 та 7 травня, заморозки ймовірні у північних областях, на Волині, Рівненщині, місцями в центрі України. Окрім того, в Україні очікується рвучкий вітер, місцями до штормових поривів. 

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