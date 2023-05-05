Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow У декількох областях України завтра очікуються дощі та заморозки arrow

У декількох областях України завтра очікуються дощі та заморозки

5 травня 2023 21:09
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики прогнозують мінливу хмарність по Україні на 6 травня
Дівчина з парасолею в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. В столиці очікується мінлива хмарність, без опадів. На західній Україні дощитиме. 

Про це інформує Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 6 травня

Синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність.

У Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасні дощі. Інші області без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по Україні очікується:

  • вночі 1-6° тепла у північних, північно-західних та Вінницькій областях на поверхні грунту
  • на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині і в повітрі заморозки 0-5°
  • вдень 10-15° тепла
  • на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 16-21°
погода
Прогноз погоди по Україні на 6 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в столиці на 6 травня

Очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Синоптики прогнозують, що температура повітря буде:

  • вночі 1-6° тепла
  • на поверхні грунту заморозки 0-5°
  • вдень 10-15° тепла
  • у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Прогноз погоди на вихідні

Наступні три доби очікуються без опадів. Вдень 6 травня у Карпатах та на Закарпатті, 7-8 травня в більшості західних областей пройдуть дощі, в горах з мокрим снігом.

Вітер північно-східний, 5-12 м/с. Температура повітря:

  • вночі 1-8°
  • найближчої ночі на півдні та південному сході країни очікується 7-12° тепла
  • 7-8 травня в Україні на поверхні грунту, на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині і в повітрі очікуються заморозки 0-5°, окрім півдня та Закарпаття
  • температура вдень 9-15° тепла, на Закарпатті, завтра та післязавтра
  • в південній частині 16-20°.

Нагадаємо, що у ніч на суботу та неділю, 6 та 7 травня, заморозки ймовірні у північних областях, на Волині, Рівненщині, місцями в центрі України. Окрім того, в Україні очікується рвучкий вітер, місцями до штормових поривів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB