Синоптики прогнозують мінливу хмарність по Україні на 6 травня

Дівчина з парасолею в Києві. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. В столиці очікується мінлива хмарність, без опадів. На західній Україні дощитиме.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 6 травня

Синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність.

У Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасні дощі. Інші області без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по Україні очікується:

вночі 1-6° тепла у північних, північно-західних та Вінницькій областях на поверхні грунту

на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині і в повітрі заморозки 0-5°

вдень 10-15° тепла

на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 16-21°

Прогноз погоди по Україні на 6 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в столиці на 6 травня

Очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Синоптики прогнозують, що температура повітря буде:

вночі 1-6° тепла

на поверхні грунту заморозки 0-5°

вдень 10-15° тепла

у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Прогноз погоди на вихідні

Наступні три доби очікуються без опадів. Вдень 6 травня у Карпатах та на Закарпатті, 7-8 травня в більшості західних областей пройдуть дощі, в горах з мокрим снігом.

Вітер північно-східний, 5-12 м/с. Температура повітря:

вночі 1-8°

найближчої ночі на півдні та південному сході країни очікується 7-12° тепла

7-8 травня в Україні на поверхні грунту, на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині і в повітрі очікуються заморозки 0-5°, окрім півдня та Закарпаття

температура вдень 9-15° тепла, на Закарпатті, завтра та післязавтра

в південній частині 16-20°.

Нагадаємо, що у ніч на суботу та неділю, 6 та 7 травня, заморозки ймовірні у північних областях, на Волині, Рівненщині, місцями в центрі України. Окрім того, в Україні очікується рвучкий вітер, місцями до штормових поривів.