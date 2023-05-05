Синоптики прогнозують мінливу хмарність по Україні на 6 травня

У декількох областях України завтра очікуються дощі та заморозки
Синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. В столиці очікується мінлива хмарність, без опадів. На західній Україні дощитиме.
Про це інформує Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 6 травня
Синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність.
У Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасні дощі. Інші області без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по Україні очікується:
- вночі 1-6° тепла у північних, північно-західних та Вінницькій областях на поверхні грунту
- на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині і в повітрі заморозки 0-5°
- вдень 10-15° тепла
- на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 16-21°
Погода в столиці на 6 травня
Очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Синоптики прогнозують, що температура повітря буде:
- вночі 1-6° тепла
- на поверхні грунту заморозки 0-5°
- вдень 10-15° тепла
- у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.
Прогноз погоди на вихідні
Наступні три доби очікуються без опадів. Вдень 6 травня у Карпатах та на Закарпатті, 7-8 травня в більшості західних областей пройдуть дощі, в горах з мокрим снігом.
Вітер північно-східний, 5-12 м/с. Температура повітря:
- вночі 1-8°
- найближчої ночі на півдні та південному сході країни очікується 7-12° тепла
- 7-8 травня в Україні на поверхні грунту, на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині і в повітрі очікуються заморозки 0-5°, окрім півдня та Закарпаття
- температура вдень 9-15° тепла, на Закарпатті, завтра та післязавтра
- в південній частині 16-20°.
Нагадаємо, що у ніч на суботу та неділю, 6 та 7 травня, заморозки ймовірні у північних областях, на Волині, Рівненщині, місцями в центрі України. Окрім того, в Україні очікується рвучкий вітер, місцями до штормових поривів.