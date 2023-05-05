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Синоптики розповіли, чим здивує погода українців завтра

5 травня 2023 17:00
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Людмила Войтюк
Редактор
Шквальний вітер та заморозки — чим здивує погода українців 6 травня
Сильний вітер. Фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У ніч на суботу та на неділю, 6 та 7 травня, заморозки ймовірні у північних областях, на Волині, Рівненщині, місцями в центрі України. Окрім того, в Україні очікується рвучкий вітер, місцями до штормових поривів. 

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 6 травня

За прогнозом Діденко, упродовж дня в суботу, 6 травня,  найвища температура передбачається на півдні, південному сході України та на Закарпатті — до +15+19 градусів, місцями до +19+22 градусів.

У більшості областей темперарута повітря буде нижча —  +11+16 градусів.

Також в Україні очікується рвучкий вітер з північного сходу, та сходу, місцями можливий до штормових поривів —15-20 метрів за секунду.

Проте більша частина України вихідними потрапить у суху погоду (антициклон Tina на карті), невеликі дощі можливі лише в Приазов'ї і місцями в західних областях. 

погода в Україні
Антициклон Tina в Україні. Фото: Наталка Діденко/ Telegram

Погода в Києві

У Києві 6-7 травня вночі буде холодно, до заморозків, а вдень +11+13 градусів.

Вітер північно-східний, поривчастий. Опади в столиці малоймовірні, буде сонячно.

"Але ще раз наголошую, що зовсім не спекотно, краще потім розстебнутися чи скинути зайвий одяг, ніж трястися від холоду", — наголосила синоптикиня. 

Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли про погодні умови на початку травня. Вдень в Україну приходить тепло, але вночі періодично очікуються заморозки. Найменшу температуру прогнозують до 10 градусів морозу, а найбільша температура очікується майже до 40 градусів тепла в південних областях.

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