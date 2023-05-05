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Синоптики рассказали, чем удивит погода украинцев завтра

5 мая 2023 17:00
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Людмила Войтюк
Редактор
Шквальный ветер и заморозки – чем удивит погода украинцев 6 мая
Сильный ветер. Фото: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В ночь на субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, заморозки возможны в северных областях, в Волынской, Ровенской, местами в центре Украины. Кроме того, в Украине ожидается порывистый ветер, местами до штормовых порывов.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 6 мая

По прогнозу Диденко, в течение дня в субботу, 6 мая, самая высокая температура предполагается на юге, юго-востоке Украины и Закарпатье — до +15...+19 градусов, местами до +19...+22 градусов.

В большинстве областей температура воздуха будет ниже — +11...+16 градусов.

Также в Украине ожидается порывистый ветер с северо-востока и востока, местами возможен до штормовых порывов — 15-20 метров в секунду.

Однако большая часть Украины в выходные попадет в сухую погоду (антициклон Tina на карте), небольшие дожди возможны только в Приазовье и местами в западных областях.

погода в Украине
Антициклон Tina в Украине. Фото: Наталья Диденко/ Telegram

Погода в Киеве

В Киеве 6-7 мая ночью будет холодно, до заморозков, а днем +11...+13 градусов.

Ветер северо-восточный, порывистый. Осадки в столице маловероятны, будет солнечно.

"Но еще раз подчеркиваю, что совсем не жарко, лучше потом расстегнуться или сбросить лишнюю одежду, чем трястись от холода", — подчеркнула синоптик.

Напомним, недавно синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.

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