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В нескольких областях Украины завтра ожидаются дожди и заморозки

5 мая 2023 21:09
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики прогнозируют переменную облачность по Украине на 6 мая
Девушка с зонтиком в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность. В столице ожидается переменная облачность, без осадков. На западной Украине будет дождь.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 6 мая.

Синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность.

В Карпатах и Закарпатье днем местами кратковременные дожди. Остальные области без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по Украине:

  • ночью 1-6° тепла в северных, северо-западных и Винницких областях на поверхности почвы
  • на Волыни, Ровенской, Житомирской и Черниговской и в воздухе заморозки 0-5°
  • днем 10-15° тепла
  • в Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью 7-12°, днем 16-21°
погода
Прогноз погоды по Украине на 6 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в столице на 6 мая

Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет:

  • ночью 1-6° тепла
  • на поверхности грунта заморозки 0-5°
  • днем 10-15° тепла
  • в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Прогноз погоды на выходные

Следующие трое суток ожидаются без осадков. Днем 6 мая в Карпатах и Закарпатье, 7-8 мая в большинстве западных областей пройдут дожди, в горах с мокрым снегом.

Ветер северо-восточный, 5-12 м/с. Температура воздуха:

  • ночью 1-8°
  • в ближайшую ночь на юге и юго-востоке страны ожидается 7-12° тепла
  • 7-8 мая в Украине на поверхности грунта, на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Черниговщине и Сумщине и в воздухе ожидаются заморозки 0-5°, кроме юга и Закарпатья
  • температура днем 9-15° тепла, в Закарпатье, завтра и послезавтра
  • в южной части 16—20°.

Напомним, что в ночь на субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, заморозки возможны в северных областях, на Волыни, Ровенщине, местами в центре Украины. Кроме того, в Украине ожидается порывистый ветер, местами до штормовых порывов.

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