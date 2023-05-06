Какая будет погода в Украине 6 мая

Люди ходят с зонтиками под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют сегодня, 6 мая, в Украине переменную облачность. На западе страны будет дождь. Возможны заморозки.

Об этом информируют Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 6 мая

Синоптики прогнозируют сегодня в Карпатах и Закарпатье местами кратковременные дожди. Остальные области без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Украине ожидается ночью +1-6°. В северных, северо-западных и Винницкой областях на поверхности почвы, а на Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Черниговской области и в воздухе заморозки 0-5°.

Днем +10-15°, в Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью +7-12°, днем +16-21°.

Прогноз погоды по Украине на 6 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

В столице и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Киеве ночью +4-6°, днем +12-14°.

В Киевской области сегодня ночью +1-6°, на поверхности почвы заморозки 0-5°. Днем +10-15°

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу Диденко, сегодня, 6 мая, самая высокая температура предполагается на юге, юго-востоке Украины и Закарпатье — до +15-19°, местами до +19-22°.

В большинстве областей температура воздуха будет ниже +11-16°.

Также в Украине ожидается порывистый ветер с северо-востока и востока, местами возможен до штормовых порывов — 15-20 м/с.

Однако большая часть Украины в выходные попадет в сухую погоду (антициклон Tina на карте), небольшие дожди возможны только в Приазовье и местами в западных областях.

Антициклон Tina в Украине. Фото: Наталья Диденко/ Telegram

Напомним, что выходные ожидаются без осадков. Днем 7-8 мая в большинстве западных областях пройдут дожди, в горах с мокрым снегом.

Также мы сообщали, что в ночь на субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, заморозки вероятны в северных областях, Волыни, Ровенской области, местами в центре Украины. Кроме того, в Украине ожидается порывистый ветер, местами до штормовых порывов.