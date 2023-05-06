Какая будет погода в Украине 6 мая

Синоптики рассказали, в каких областях Украины сегодня ждать дождей и заморозков
Синоптики прогнозируют сегодня, 6 мая, в Украине переменную облачность. На западе страны будет дождь. Возможны заморозки.
Об этом информируют Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 6 мая
Синоптики прогнозируют сегодня в Карпатах и Закарпатье местами кратковременные дожди. Остальные области без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Украине ожидается ночью +1-6°. В северных, северо-западных и Винницкой областях на поверхности почвы, а на Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Черниговской области и в воздухе заморозки 0-5°.
Днем +10-15°, в Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью +7-12°, днем +16-21°.
Прогноз погоды в Киеве и области
В столице и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Киеве ночью +4-6°, днем +12-14°.
В Киевской области сегодня ночью +1-6°, на поверхности почвы заморозки 0-5°. Днем +10-15°
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу Диденко, сегодня, 6 мая, самая высокая температура предполагается на юге, юго-востоке Украины и Закарпатье — до +15-19°, местами до +19-22°.
В большинстве областей температура воздуха будет ниже +11-16°.
Также в Украине ожидается порывистый ветер с северо-востока и востока, местами возможен до штормовых порывов — 15-20 м/с.
Однако большая часть Украины в выходные попадет в сухую погоду (антициклон Tina на карте), небольшие дожди возможны только в Приазовье и местами в западных областях.
Напомним, что выходные ожидаются без осадков. Днем 7-8 мая в большинстве западных областях пройдут дожди, в горах с мокрым снегом.
Также мы сообщали, что в ночь на субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, заморозки вероятны в северных областях, Волыни, Ровенской области, местами в центре Украины. Кроме того, в Украине ожидается порывистый ветер, местами до штормовых порывов.