Синоптики прогнозируют заморозки и дожди по Украине на 7 мая

Человек стоит с зонтиком в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозировали погодные условия по Украине на 7 мая. На всей территории ожидается облачность с прояснениями. Кое-где будет дождь.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 7 мая

Синоптики прогнозируют в западных областях облачность с прояснениями. Возможен умеренный, местами сильный дождь.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в Закарпатье 15-20° (на высокогорье Карпат ночью и днем 2-7° тепла).

На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков, лишь на Житомирщине и Винницкой области местами кратковременный дождь.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (на Черниговщине и Сумщине и в воздухе) заморозки 0-5°, на юге страны 4-9° тепла, температура днем 9-14°, в южной и

юго-восточной части 15-20°.

Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, на Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Украине на 7 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в воскресенье по Киевской области

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 1-6° тепла

на поверхности почвы заморозки 0-5°

днем 9-14° тепла

в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

Метеорологические предупреждения

Ночью 7 мая на Украине, кроме западных и южных областей, на поверхности почвы заморозки 0-5°. I уровень опасности — желтый.

В Черниговской и Сумской областях 7 мая сильные заморозки в воздухе 0-3°. II уровень опасности — оранжевый.

Метеорологические явления по Украине 7 мая. Фото: Укргидрометцентр

Гидрологические предупреждения

Эксперты отмечают, что 6-8 мая в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском водохранилище в Черкасской области. III уровень опасности — красный.

6-8 мая на участке Десны Моровск-Летки будет продолжаться повышение уровня воды половодья с суточной интенсивностью 1-5 см с содержанием затопления возле Моривска в Черниговском районе. На Десне выше Чернигова уровни воды будут снижаться на 2-10 см в сутки с уменьшением затопления поймы на участке реки Новгород-Северский-Разлеты в Новгород-Северском, Корюковском районах. І уровень опасности — желтый.

На участке Десны Макошино — Чернигов будет постепенно уменьшаться затопление территорий ряда сел, обтопление их водой, нарушение транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Корюковском, Черниговском районах и частичное затопление территорий городского пляжа в Чернигове, садово-дачной застройки, Чернигов (район Кордовка) Черниговской области. ІІ уровень опасности — оранжевый.

6-8 мая на Верхнем Днепре в пределах страны будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки, сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, отопление и отрезание от основных путей сообщения и частичное затопление отдельных населенных пунктов в ряде приречных сел в Черниговском районе Черниговской области. ІІ уровень опасности — оранжевый.

6-8 мая, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Запорожской, Запорожской. ІІ уровень опасности — оранжевый.

6-8 мая в г. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление пониженных приречных территорий. І уровень опасности — желтый.

Гидрологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики прогнозируют сегодня, 6 мая, в Украине переменную облачность. На западе страны будет дождь. Возможны заморозки.