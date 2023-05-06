Синоптики прогнозируют заморозки и дожди по Украине на 7 мая

Синоптики рассказали, в каких областях Украины завтра испортится погода
Синоптики прогнозировали погодные условия по Украине на 7 мая. На всей территории ожидается облачность с прояснениями. Кое-где будет дождь.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 7 мая
Синоптики прогнозируют в западных областях облачность с прояснениями. Возможен умеренный, местами сильный дождь.
Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в Закарпатье 15-20° (на высокогорье Карпат ночью и днем 2-7° тепла).
На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков, лишь на Житомирщине и Винницкой области местами кратковременный дождь.
Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (на Черниговщине и Сумщине и в воздухе) заморозки 0-5°, на юге страны 4-9° тепла, температура днем 9-14°, в южной и
юго-восточной части 15-20°.
Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, на Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Прогноз погоды в воскресенье по Киевской области
Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью 1-6° тепла
- на поверхности почвы заморозки 0-5°
- днем 9-14° тепла
- в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.
Метеорологические предупреждения
Ночью 7 мая на Украине, кроме западных и южных областей, на поверхности почвы заморозки 0-5°. I уровень опасности — желтый.
В Черниговской и Сумской областях 7 мая сильные заморозки в воздухе 0-3°. II уровень опасности — оранжевый.
Гидрологические предупреждения
Эксперты отмечают, что 6-8 мая в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском водохранилище в Черкасской области. III уровень опасности — красный.
6-8 мая на участке Десны Моровск-Летки будет продолжаться повышение уровня воды половодья с суточной интенсивностью 1-5 см с содержанием затопления возле Моривска в Черниговском районе. На Десне выше Чернигова уровни воды будут снижаться на 2-10 см в сутки с уменьшением затопления поймы на участке реки Новгород-Северский-Разлеты в Новгород-Северском, Корюковском районах. І уровень опасности — желтый.
На участке Десны Макошино — Чернигов будет постепенно уменьшаться затопление территорий ряда сел, обтопление их водой, нарушение транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Корюковском, Черниговском районах и частичное затопление территорий городского пляжа в Чернигове, садово-дачной застройки, Чернигов (район Кордовка) Черниговской области. ІІ уровень опасности — оранжевый.
6-8 мая на Верхнем Днепре в пределах страны будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки, сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, отопление и отрезание от основных путей сообщения и частичное затопление отдельных населенных пунктов в ряде приречных сел в Черниговском районе Черниговской области. ІІ уровень опасности — оранжевый.
6-8 мая, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Запорожской, Запорожской. ІІ уровень опасности — оранжевый.
6-8 мая в г. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление пониженных приречных территорий. І уровень опасности — желтый.
Напомним, что синоптики прогнозируют сегодня, 6 мая, в Украине переменную облачность. На западе страны будет дождь. Возможны заморозки.