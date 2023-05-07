Какая будет погода в Украине 7 мая

Синоптики рассказали, в каких областях Украины сегодня резко похолодает
Сегодня, 7 мая, по всей территории страны ожидается облачность с прояснениями. Кое-где будет дождь.
Об этом информируют Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 7 мая
Сегодня в западных областях облачность с прояснениями. Возможен умеренный, местами сильный дождь.
Температура воздуха ночью +2-7°, днем +7-12°, в Закарпатье +15-20°, на высокогорье Карпат ночью и днем +2-7° тепла.
На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Житомирской и Винницкой областях местами кратковременный дождь.
Температура ночью +1-6, на юге страны +4-9. Днем +9-14°, в южной и
юго-восточной части +15-20°.
На поверхности почвы и в воздухе в Черниговской и Сумской областях заморозки 0-5°.
Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, на Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Прогноз погоды в Киеве и области
Сегодня в столице и Киевской области переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в Киеве ночью +4-6°, днем +11-13°. В Киевской области ночью +1-6°, днем +9-14°, на поверхности почвы заморозки 0-5°.
Прогноз погоды от Наталии Диденко
Народный синоптик прогнозирует сегодня, 7 мая, существенное похолодание на западе Украины, кроме Закарпатья, днем только +8-12°.
В западных областях облачность с прояснениями. Возможен умеренный, местами сильный дождь. На остальных территориях ожидается переменная облачность, без осадков, лишь на Житомирщине и Винницкой области местами кратковременный дождь.
Напомним, что синоптики предупреждают о заморозках и затоплении некоторых территорий Украины 7-8 мая.