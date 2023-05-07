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Синоптики рассказали, в каких областях Украины сегодня резко похолодает

7 мая 2023 07:04
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая будет погода в Украине 7 мая
Люди ждут транспорта на остановке в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 7 мая, по всей территории страны ожидается облачность с прояснениями. Кое-где будет дождь.

Об этом информируют Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 7 мая

Сегодня в западных областях облачность с прояснениями. Возможен умеренный, местами сильный дождь.

Температура воздуха ночью +2-7°, днем +7-12°, в Закарпатье +15-20°, на высокогорье Карпат ночью и днем +2-7° тепла.

На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Житомирской и Винницкой областях местами кратковременный дождь.

Температура ночью +1-6, на юге страны +4-9. Днем +9-14°, в южной и
юго-восточной части +15-20°.

На поверхности почвы и в воздухе в Черниговской и Сумской областях заморозки 0-5°.

Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, на Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Украине на 7 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

Сегодня в столице и Киевской области переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью +4-6°, днем +11-13°. В Киевской области ночью +1-6°, днем +9-14°, на поверхности почвы заморозки 0-5°.

Прогноз погоды от Наталии Диденко

Народный синоптик прогнозирует сегодня, 7 мая, существенное похолодание на западе Украины, кроме Закарпатья, днем только +8-12°.

В западных областях облачность с прояснениями. Возможен умеренный, местами сильный дождь. На остальных территориях ожидается переменная облачность, без осадков, лишь на Житомирщине и Винницкой области местами кратковременный дождь.

Погода на 7 мая. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что синоптики предупреждают о заморозках и затоплении некоторых территорий Украины 7-8 мая.

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