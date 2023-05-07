Какая будет погода в Украине 8 мая

Дождливая погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 8 мая, в северной части Украины ночью ожидаются заморозки. В некоторых областях будут осадки. Температура воздуха не спешит повышаться.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Завтра, 8 мая, температура воздуха ночью будет +2+7, а на юге ожидается +4+10 градусов.

"В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +11+14 градусов, в Приазовье и на западе Украины будет холоднее всего, +7+11 градусов", — рассказала Диденко.

По ее словам, дожди ожидаются в западной части страны, кроме Ровенской и Волынской областей. В Карпатах возможен снег.

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Синоптик рассказала, что в столице Украины предполагается сухая и нежаркая погода. Ночью ожидается около +5 градусов, в окрестностях при прояснениях возможны заморозки. Днем температура воздуха будет +10+12 градусов.

Диденко добавила, что в ближайшую неделю особого тепла в Украине не ожидается.

Напомним, сегодня, 7 мая, по всей территории страны ожидается облачность с прояснениями. Кое-где будет дождь.

Также мы писали, что синоптики рассказали о погодных условиях в начале мая. Днем в Украину приходит тепло, но ночью периодически ожидаются заморозки. Наименьшую температуру прогнозируют до 10 градусов мороза, а самая большая температура ожидается почти до 40 градусов тепла в южных областях.

Добавим, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев о том, как из-за глобального потепления изменится зима в стране. Метеоролог рассказал, может ли на территории Украины исчезнуть полностью зима и что будет с осадками на территории страны.