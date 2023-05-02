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Глобальне потепління торкнеться України? Чи зникнуть морози зі снігом через підвищення температури

2 травня 2023 22:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Чи вплине глобальне потепління на погоду в Україні – що буде взимку
Сніг взимку на території України. Фото: скріншот з YouTube
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців про те, як через глобальне потепління зміниться зима в країні. Метеоролог розповів, чи може на території України зникнути повністю зима та що буде з опадами на території країни.

Про це Микола Кульбіда повідомив у інтерв’ю на сайті "24 Канал".

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Метеоролог вказав на те, як глобальне потепління впливає на велику кількість процесів, які відбуваються на планеті. За його словами, щороку температура повітря стає дедалі вищою, а в Україні це серйозно впливає на зимову погоду.

Директор Укргідрометцентру заявив, що зима на території України буде, але не такою сніжною. За словами Миколи Кульбіди, у порівнянні з середньою статистикою взимку, опадів та морозів у зимовий період в Україні буде набагато менше.

Николай Кульбида
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

"Зима в Україні буде. І трошки снігу теж. Але він буде і танути, і випадати. Зимою без снігів та морозів не обійдеться. Просто у порівнянні з середніми характеристиками цього буде вже менше", — розповів під час інтерв’ю Микола Кульбіда.

За його словами, за останні 20 років на території України дуже змінюється температура повітря, яка останнім часом просто б’є рекорди. Річ у тому, що з кожним роком температура повітря в України стає вищою. Директор Укргідрометцентру підкреслив, що в Україні можуть бути серйозні аномалії, але з дуже низькою ймовірністю.

Зима в Украине
Сніг та морози взимку в Україні. Фото: скріншот з YouTube

Він також зазначив, що з 80-х років середня температура повітря в Україні в січні та лютому підвищилася на два або 2,5 градуси, та це ще не кінець. За словами Миколи Кульбіди, цьогорічна зима на території України буде теплішою, ніж зазвичай.

Але взимку буде періодичне серйозне зниження температури повітря, втім триватиме це недовго. Зокрема, у східних та частково у північних регіонах стовпчики термометрів можуть знизитися та показати позначку у 25 градусів морозу.

Нагадаємо, ми писали про те, чи може людство зупинити глобальне потепління на планеті.

Раніше ми розповідали, як повномасштабна війна в Україні провокує глобальне потепління на планеті.

Також ми повідомляли про те, що дослідники розповіли про те, що може прискорити глобальне потепління на Землі.

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