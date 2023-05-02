Повлияет ли глобальное потепление на погоду в Украине – что будет зимой

Снег зимой на территории Украины. Фото: скриншот с YouTube

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев о том, как из-за глобального потепления изменится зима в стране. Метеоролог рассказал, может ли на территории Украины исчезнуть полностью зима и что будет с осадками на территории страны.

Об этом Николай Кульбида сообщил в интервью на сайте "24 Канал".

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Метеоролог указал на то, как глобальное потепление влияет на большое количество процессов, которые происходят на планете. По его словам, ежегодно температура воздуха становится все выше, а в Украине это оказывает серьезное влияние на зимнюю погоду.

Директор Укргидрометцентра заявил, что зима на территории Украины будет, но не столь снежной. По словам Николая Кульбиды, по сравнению со средней статистикой зимой, осадков и морозов в зимний период в Украине будет гораздо меньше.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Зима в Украине будет. И немного снега тоже. Но он будет и таять, и выпадать. Зимой без снегов и морозов не обойдется. Просто по сравнению со средними характеристиками этого будет уже меньше", — рассказал во время интервью Николай Кульбида.

По его словам, за последние 20 лет на территории Украины сильно меняется температура воздуха, которая в последнее время просто бьет рекорды. Дело в том, что с каждым годом температура воздуха в Украине становится выше. Директор Укргидрометцентра подчеркнул, что в Украине могут быть серьезные аномалии, но с очень низкой вероятностью.

Снег и морозы в Украине. Фото: скриншот с YouTube

Он также отметил, что с 80-х годов средняя температура воздуха в Украине в январе и феврале повысилась на два или 2,5 градуса, но это еще не конец. По словам Николая Кульбиды, нынешняя зима на территории Украины будет теплее обычного.

Но зимой будет периодическое серьезное понижение температуры воздуха, но продлится это недолго. В частности, в восточных и частично в северных регионах столбики термометров могут снизиться и показать отметку в 25 градусов мороза.

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