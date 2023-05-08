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У понеділок Україна опиниться в полоні холоду і дощів

8 травня 2023 06:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
У понеділок Україна опиниться в полоні холоду і дощів
В Україну йде різке похолодання з дощами та зливами. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики спрогнозували погодні умови по Україні на 8 травня. Очікується мінлива хмарність і подекуди дощитиме. В деяких областях на поверхні ґрунту будуть заморозки.

Температура повітря не поспішає підвищуватися. Про це інформує Укргідрометцентр.

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Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі у більшості західних областей, вдень в Карпатському регіоні та в південній частині часом дощ (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с.

Температура повітря вночі очікується 1 — 6° тепла, у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0 — 5°, температура на півдні країни 4 — 9° тепла; вдень 9 — 14°, на Закарпатті та в південній частині до 17°. На високогір'ї Карпат температура вночі та вдень 0 — 5° тепла.

 

Прогноз погоди по Україні на 8 травня. Фото: Укргідрометцентр

"Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +11+14 градусів, у Приазов'ї та на заході України буде найхолодніше, +7+11 градусів", — розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, дощі очікуються в західній частині країни, окрім Рівненської та Волинської областей. У Карпатах можливий мокрий сніг. 

Найближчим тижнем особливого тепла в Україні не очікується, +20-ть і тим паче за +20-ть градусів — у подальшій синоптичній перспективі.

Прогноз погоди на Київщині

Наталка Діденко розповіла, що у Києві передбачається суха та неспекотна погода. Вночі очікується близько +5 градусів, на околицях при проясненнях можливі заморозки. Вдень температура повітря буде +10+12 градусів.

Діденко додала, що найближчим тижнем особливого тепла в Україні не очікується.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря по області:

  • вночі 1— 6° тепла,
  • на поверхні ґрунту заморозки 0 — 5°;
  • температура вдень 9 — 14° тепла. 

Нагадаємо, на Дніпрі у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення понижених прирічкових територій. 

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