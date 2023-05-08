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В понедельник Украина окажется в плену холода и дождей

8 мая 2023 06:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В понедельник Украина окажется в плену холода и дождей
В Украине идет резкое похолодание с дождями и ливнями. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозировали погодные условия по Украине на 8 мая. Ожидается переменная облачность и кое-где будет дождь. В некоторых областях на поверхности грунта будут заморозки.

Температура воздуха не спешит повышаться. Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода по Украине

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью в большинстве западных областей, днем в Карпатском регионе и южной части временами дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается 1 — 6° тепла, в северной части на поверхности почвы заморозки 0 — 5°, температура на юге страны 4 — 9° тепла; днем 9 — 14°, в Закарпатье и в южной части до 17°. На высокогорье Карпат температура ночью и днем 0 — 5° тепла.

 

Прогноз погоды по Украине на 8 мая. Фото: Укргидрометцентр

"В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +11+14 градусов, в Приазовье и на западе Украины будет холоднее всего, +7+11 градусов", — рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди ожидаются в западной части страны, кроме Ровенской и Волынской областей. В Карпатах возможен снег.

В ближайшую неделю особенного тепла в Украине не ожидается, +20 и тем более за +20 градусов — в дальнейшей синоптической перспективе.

Прогноз погоды в Киевской области

Наталья Диденко рассказала, что в Киеве предполагается сухая погода. Ночью ожидается около 5 градусов, в окрестностях возможны заморозки. Днем температура воздуха будет +10+12 градусов.

Диденко добавила, что в ближайшую неделю особенного тепла в Украине не ожидается.

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха по области:

  • ночью 1 — 6° тепла,
  • на поверхности грунта заморозки 0 — 5°;
  • температура днем 9 — 14° тепла.

Напомним, на Днепре в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет наблюдаться затопление пойменных территорий и частичное затопление пониженных приречных территорий.

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