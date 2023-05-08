Резкое похолодание и снег: когда в Украину вернется весеннее тепло

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине наблюдается значительное похолодание и ночные заморозки. Совершенно не весенняя погода была вызвана поступлением арктического воздуха с севера Европы. Уже к концу недели температура воздуха должна повыситься.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии РБК-Украина.

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"Синоптические условия сложились так, что к нам поступает холодный воздух с севера Европы. Если ночью проясняется, то до заморозков, а днем, если облачная погода, то совсем прохладно. И в солнечную погоду у нас диапазон всего 10-13 градусов, вчера в западных областях днем было всего 5-6 градусов тепла", — сказала Голеня.

Она рассказала, что холодные воздушные массы изменятся над территорией Украины. По слова синоптика, холодный арктический воздух постепенно трансформируется и сменится на более теплый. Потепление ожидается 13-15 мая.

"Поэтому как ночные, так и дневные максимумы повысятся. Ночью уже заморозков не будет, температурный диапазон 3-10 градусов тепла, а при облачной погоде до 12-13 градусов. Днем благодаря тому, что будет солнечно, это будет температурный диапазон 15-20 градусов", — добавила Голеня.

Зима в Карпатах

В украинские Карпаты вернулась настоящая зима. Сегодня, 8 мая, на горе Поп Иван Черногорский выпал до 5 см снега. По состоянию на 09:00 температура воздуха была -4°С.

Снег на горе Поп Иван Черногорский. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Напомним, синоптики спрогнозировали погодные условия по Украине на 8 мая. Ожидается переменная облачность и кое-где будет дождь. В некоторых областях на поверхности грунта будут заморозки.

Также мы писали, что на Днепре в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление пониженных приречных территорий.