Якою буде погода в Україні 10 травня

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 10 травня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. У деяких областях очікуються заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

У східних та південно-східних областях, вдень в Одеській області будуть невеликі короткочасні дощі. На решті території — без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Синоптики розповіли, що температура повітря вночі буде 1-6° тепла. У західних, Житомирській та Вінницькій областях у повітрі сильні заморозки 0-5°, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Температура повітря вдень очікується 10-15°, на Закарпатті 15-20°.

Прогноз погоди на 10 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Синоптики розповіли, що буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; температура вдень 10-15° тепла;

у Києві вночі 3-5° тепла; вдень 12-14°.

Попередження про пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі розповіли, що 10-12 травня у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні спостерігається значне похолодання та нічні заморозки. Зовсім не весняна погода була спричинена надходженням арктичного повітря з півночі Європи. Вже до кінця тижня температура повітря повинна підвищиться.

Також ми писали, що сьогодні, 9 травня в Україні очікуються заморозки. Зокрема, очікується суттєве похолодання у Криму. Подекуди очікуються дощі. При чому дощитиме майже повсюди. У Карпатах можливий мокрий сніг.