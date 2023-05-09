Якою буде погода в Україні 10 травня

Травень не поспішає радувати теплом: що очікувати від погоди в Україні завтра
Завтра, 10 травня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. У деяких областях очікуються заморозки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
У східних та південно-східних областях, вдень в Одеській області будуть невеликі короткочасні дощі. На решті території — без істотних опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Синоптики розповіли, що температура повітря вночі буде 1-6° тепла. У західних, Житомирській та Вінницькій областях у повітрі сильні заморозки 0-5°, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Температура повітря вдень очікується 10-15°, на Закарпатті 15-20°.
Погода в Київській області
Синоптики розповіли, що буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; температура вдень 10-15° тепла;
- у Києві вночі 3-5° тепла; вдень 12-14°.
Попередження про пожежну небезпеку
В Укргідрометцентрі розповіли, що 10-12 травня у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, в Україні спостерігається значне похолодання та нічні заморозки. Зовсім не весняна погода була спричинена надходженням арктичного повітря з півночі Європи. Вже до кінця тижня температура повітря повинна підвищиться.
Також ми писали, що сьогодні, 9 травня в Україні очікуються заморозки. Зокрема, очікується суттєве похолодання у Криму. Подекуди очікуються дощі. При чому дощитиме майже повсюди. У Карпатах можливий мокрий сніг.