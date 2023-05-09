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Не ховайте гумаки та куртки: в Україні очікуються заморозки та дощ

9 травня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Україні очікуються заморозки та дощ
У більшості областей України очікуються заморозки. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

9 травня в Україні очікуються заморозки. Зокрема, очікується суттєве похолодання у Криму. Подекуди очікуються дощі. При чому дощитиме майже повсюди. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Про це попереджає народна синоптикиня Наталка Діденко

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Прогноз погоди по Україні

Синоптикиня прогнозує, що вночі опади пройдуть переважно півднем від Одещини через Крим до Донеччини.

На решті території вночі буде сухо, навіть з проясненнями.

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру спрогнозували, якою буде погода 9 травня:

  • вночі 1 — 6° тепла,
  • у північних та більшості західних областей на поверхні ґрунту заморозки 0 — 5°,
  • температура на півдні країни 4 — 9° тепла;
  • вдень в Україні 9 — 14°,
  • на Закарпатті до 17°.

На високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура протягом доби 0 — 5° тепла.

Погода 9 травня по Україні. Фото: Укргірометцентр

Прогноз погоди по Києву і області

За даними Українського гірометеоцентру, на Київщині — мінлива хмарність, без істотних опадів.

Температура по області:

  • вночі 1 — 6° тепла,
  • на поверхні ґрунту заморозки 0 — 5°;
  • температура вдень 9 — 14° тепла;

Температура у Києві:

  • вночі 4 — 6° тепла,
  • вдень 11 —13°.

Небезпечні метеорологічні явища

Вночі 9 травня у північних, більшості центральних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0 — 5° (I-й рівень небезпеки).

Вночі 10 та 11 травня у західних, Житомирській та
Вінницькій областях у повітрі сильні заморозки 0 — 5° (IІ-й рівень небезпеки), у Київській, Чернігівській,
Черкаській, Кіровограській, Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0 — 5° (I-й рівень небезпеки).

Небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на тиждень

Синоптики Meteoprog зробили прогноз погоди по Україні на тиждень. 

За прогнозами 9 травня помірні дощі пройдуть у південній половині України, а також на Донеччині. На решті території країни буде сухо. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с.

Температура повітря вночі +2...+7 °С, у західній частині на поверхні ґрунту заморозки від -3 до 0 °С. Вдень максимальна температура становитиме +11...+16 °С.

У середу, 10 травня, у східних областях пройде невеликий дощ. На решті територій без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с.

Вночі температура повітря очікується в межах +2...+7°С, у західних та північних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки -3...0°С. Вдень +12...+17°С, на Закарпатті до +19°С.

У четвер, 11 травня, опадів в Україні не очікується. Вітер північно-східний. У західних областях південно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі +2...+7°С. Вдень +12...+17°С, на Закарпатті до +19°С.

У п'ятницю, 12 травня, синоптики прогнозують ніч без опадів. Вдень місцями у північних, західних та центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, вдень +14...+19°С.

У суботу, 13 травня, повідомляється про дощову погоду у західних областях, в Криму та Приазов'ї. Вдень місцями очікуються грози.

Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5...+10°С, вдень +15...+20°С.

Нагадаємо, погода в кінці тижня не потеплішає. У неділю, 14 травня, практично на всій території України очікується нестійка погода з дощами у супроводі гроз, місцями навіть град.

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