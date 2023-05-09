Не ховайте гумаки та куртки: в Україні очікуються заморозки та дощ
9 травня в Україні очікуються заморозки. Зокрема, очікується суттєве похолодання у Криму. Подекуди очікуються дощі. При чому дощитиме майже повсюди. У Карпатах можливий мокрий сніг.
Про це попереджає народна синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди по Україні
Синоптикиня прогнозує, що вночі опади пройдуть переважно півднем від Одещини через Крим до Донеччини.
На решті території вночі буде сухо, навіть з проясненнями.
Синоптики Українського гідрометеорологічного центру спрогнозували, якою буде погода 9 травня:
- вночі 1 — 6° тепла,
- у північних та більшості західних областей на поверхні ґрунту заморозки 0 — 5°,
- температура на півдні країни 4 — 9° тепла;
- вдень в Україні 9 — 14°,
- на Закарпатті до 17°.
На високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура протягом доби 0 — 5° тепла.
Прогноз погоди по Києву і області
За даними Українського гірометеоцентру, на Київщині — мінлива хмарність, без істотних опадів.
Температура по області:
- вночі 1 — 6° тепла,
- на поверхні ґрунту заморозки 0 — 5°;
- температура вдень 9 — 14° тепла;
Температура у Києві:
- вночі 4 — 6° тепла,
- вдень 11 —13°.
Небезпечні метеорологічні явища
Вночі 9 травня у північних, більшості центральних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0 — 5° (I-й рівень небезпеки).
Вночі 10 та 11 травня у західних, Житомирській та
Вінницькій областях у повітрі сильні заморозки 0 — 5° (IІ-й рівень небезпеки), у Київській, Чернігівській,
Черкаській, Кіровограській, Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0 — 5° (I-й рівень небезпеки).
Прогноз погоди на тиждень
Синоптики Meteoprog зробили прогноз погоди по Україні на тиждень.
За прогнозами 9 травня помірні дощі пройдуть у південній половині України, а також на Донеччині. На решті території країни буде сухо. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с.
Температура повітря вночі +2...+7 °С, у західній частині на поверхні ґрунту заморозки від -3 до 0 °С. Вдень максимальна температура становитиме +11...+16 °С.
У середу, 10 травня, у східних областях пройде невеликий дощ. На решті територій без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с.
Вночі температура повітря очікується в межах +2...+7°С, у західних та північних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки -3...0°С. Вдень +12...+17°С, на Закарпатті до +19°С.
У четвер, 11 травня, опадів в Україні не очікується. Вітер північно-східний. У західних областях південно-східний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря вночі +2...+7°С. Вдень +12...+17°С, на Закарпатті до +19°С.
У п'ятницю, 12 травня, синоптики прогнозують ніч без опадів. Вдень місцями у північних, західних та центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, вдень +14...+19°С.
У суботу, 13 травня, повідомляється про дощову погоду у західних областях, в Криму та Приазов'ї. Вдень місцями очікуються грози.
Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5...+10°С, вдень +15...+20°С.
Нагадаємо, погода в кінці тижня не потеплішає. У неділю, 14 травня, практично на всій території України очікується нестійка погода з дощами у супроводі гроз, місцями навіть град.