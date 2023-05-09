Не прячьте резиновые сапоги и куртки: в Украине ожидаются заморозки и дождь
9 мая в Украине ожидаются заморозки. В частности, ожидается существенное похолодание в Крыму. Временами ожидаются дожди. Причем будет дождь почти повсюду. В Карпатах возможен снег.
Об этом предупреждает народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды по Украине
Синоптики прогнозируют, что ночью осадки пройдут преимущественно югом от Одесской области через Крым до Донецкой области.
На остальной территории ночью будет сухо, даже с прояснениями.
Синоптики Украинского гидрометеорологического центра спрогнозировали, какой будет погода 9 мая:
- ночью 1 — 6° тепла,
- в северных и большинстве западных областей на поверхности почвы заморозки 0 — 5°,
- температура на юге страны 4 — 9° тепла;
- днем в Украине 9 — 14°,
- в Закарпатье до 17°.
На высокогорье Карпат небольшой мокрый снег; температура в течение суток 0 — 5° тепла.
Прогноз погоды по Киеву и области
По данным Украинского гирометеоцентра, в Киевской области — переменная облачность, без существенных осадков.
Температура по области:
- ночью 1 — 6° тепла,
- на поверхности грунта заморозки 0 — 5°;
- температура днем 9 — 14° тепла;
Температура в Киеве:
- ночью 4 — 6° тепла,
- днем 11 — 13°.
Опасные метеорологические явления
Ночью 9 мая в северных, большинстве центральных областей, на поверхности почвы заморозки 0 — 5° (I-й уровень опасности).
Ночью 10 и 11 мая в западных, Житомирской и
Винницкой областях в воздухе сильные заморозки 0 — 5° (II-й уровень опасности), в Киевской, Черниговской,
Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0 — 5° (I-й уровень опасности).
Прогноз погоды на неделю
Синоптики Meteoprog сделали прогноз погоды по Украине на неделю.
По прогнозам 9 мая, умеренные дожди пройдут в южной половине Украины, а также на Донетчине. На остальной территории страны будет сухо. Ветер северо-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха ночью +2...+7°С, в западной части на поверхности грунта заморозки от -3 до 0°С. Днем максимальная температура будет +11...+16 °С.
В среду, 10 мая, в восточных областях пройдет небольшой дождь. На остальных территориях без осадков. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Ночью температура воздуха ожидается в пределах +2…+7°С, в западных и северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки –3…0°С. Днем +12...+17°С, в Закарпатье до +19°С.
В четверг, 11 мая, осадков в Украине не ожидается. Ветер северо-восточный. В западных областях юго-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха ночью +2...+7°С. Днем +12...+17°С, в Закарпатье до +19°С.
В пятницу, 12 мая, синоптики прогнозируют ночь без осадков. Днем в северных, западных и центральных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днем +14...+19°С.
В субботу, 13 мая , сообщается о дождливой погоде в западных областях, Крыму и Приазовье. Днем местами ожидаются грозы.
Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +5...+10°С, днем +15...+20°С.
Напомним, погода в конце недели не станет теплее. В воскресенье, 14 мая, практически по всей территории Украины ожидается неустойчивая погода с дождями в сопровождении гроз, местами даже град.