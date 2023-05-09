В Украине ожидаются заморозки и дождь

В большинстве областей Украины ожидаются заморозки. Фото: УНИАН

9 мая в Украине ожидаются заморозки. В частности, ожидается существенное похолодание в Крыму. Временами ожидаются дожди. Причем будет дождь почти повсюду. В Карпатах возможен снег.

Об этом предупреждает народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды по Украине

Синоптики прогнозируют, что ночью осадки пройдут преимущественно югом от Одесской области через Крым до Донецкой области.

На остальной территории ночью будет сухо, даже с прояснениями.

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра спрогнозировали, какой будет погода 9 мая:

ночью 1 — 6° тепла,

в северных и большинстве западных областей на поверхности почвы заморозки 0 — 5°,

температура на юге страны 4 — 9° тепла;

днем в Украине 9 — 14°,

в Закарпатье до 17°.

На высокогорье Карпат небольшой мокрый снег; температура в течение суток 0 — 5° тепла.

Погода 9 мая. Фото: Укргирометцентр

Прогноз погоды по Киеву и области

По данным Украинского гирометеоцентра, в Киевской области — переменная облачность, без существенных осадков.



Температура по области:

ночью 1 — 6° тепла,

на поверхности грунта заморозки 0 — 5°;

температура днем 9 — 14° тепла;

Температура в Киеве:

ночью 4 — 6° тепла,

днем 11 — 13°.

Опасные метеорологические явления

Ночью 9 мая в северных, большинстве центральных областей, на поверхности почвы заморозки 0 — 5° (I-й уровень опасности).

Ночью 10 и 11 мая в западных, Житомирской и

Винницкой областях в воздухе сильные заморозки 0 — 5° (II-й уровень опасности), в Киевской, Черниговской,

Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0 — 5° (I-й уровень опасности).

Опасные метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на неделю

Синоптики Meteoprog сделали прогноз погоды по Украине на неделю.

По прогнозам 9 мая, умеренные дожди пройдут в южной половине Украины, а также на Донетчине. На остальной территории страны будет сухо. Ветер северо-восточный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7°С, в западной части на поверхности грунта заморозки от -3 до 0°С. Днем максимальная температура будет +11...+16 °С.

В среду, 10 мая, в восточных областях пройдет небольшой дождь. На остальных территориях без осадков. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Ночью температура воздуха ожидается в пределах +2…+7°С, в западных и северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки –3…0°С. Днем +12...+17°С, в Закарпатье до +19°С.

В четверг, 11 мая, осадков в Украине не ожидается. Ветер северо-восточный. В западных областях юго-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7°С. Днем +12...+17°С, в Закарпатье до +19°С.

В пятницу, 12 мая, синоптики прогнозируют ночь без осадков. Днем в северных, западных и центральных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днем +14...+19°С.

В субботу, 13 мая , сообщается о дождливой погоде в западных областях, Крыму и Приазовье. Днем местами ожидаются грозы.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +5...+10°С, днем +15...+20°С.

Напомним, погода в конце недели не станет теплее. В воскресенье, 14 мая, практически по всей территории Украины ожидается неустойчивая погода с дождями в сопровождении гроз, местами даже град.