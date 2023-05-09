Какой будет погода в Украине 10 мая

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 10 мая, на всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. В некоторых областях ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

В восточных и юго-восточных областях днем в Одесской области будут небольшие кратковременные дожди. На остальной территории — без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Синоптики рассказали, что температура воздуха ночью будет 1-6°С тепла. В западных, Житомирской и Винницкой областях в воздухе сильные заморозки 0-5°С, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°С. Температура воздуха днем ожидается 10-15°С, на Закарпатье 15-20°С.

Прогноз погоды на 10 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Синоптики рассказали, что будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 1-6°С тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5°С; температура днем 10-15°С тепла;

в Киеве ночью 3-5°С тепла; днем 12-14°С.

Предупреждение о пожарной опасности

В Укргидрометцентре сообщили, что 10-12 мая в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине наблюдается значительное похолодание и ночные заморозки. Совершенно не весенняя погода была вызвана поступлением арктического воздуха с севера Европы. Уже к концу недели температура воздуха должна повыситься.

Также мы писали, что сегодня, 9 мая, в Украине ожидаются заморозки. В частности, ожидается существенное похолодание в Крыму. Временами ожидаются дожди. Причем будет дождь почти повсюду. В Карпатах возможен снег.