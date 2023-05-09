Какой будет погода в Украине 10 мая

Май не спешит радовать теплом: что ожидать от погоды в Украине завтра
Завтра, 10 мая, на всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. В некоторых областях ожидаются заморозки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
В восточных и юго-восточных областях днем в Одесской области будут небольшие кратковременные дожди. На остальной территории — без существенных осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Синоптики рассказали, что температура воздуха ночью будет 1-6°С тепла. В западных, Житомирской и Винницкой областях в воздухе сильные заморозки 0-5°С, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°С. Температура воздуха днем ожидается 10-15°С, на Закарпатье 15-20°С.
Погода в Киевской области
Синоптики рассказали, что будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью 1-6°С тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5°С; температура днем 10-15°С тепла;
- в Киеве ночью 3-5°С тепла; днем 12-14°С.
Предупреждение о пожарной опасности
В Укргидрометцентре сообщили, что 10-12 мая в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, в Украине наблюдается значительное похолодание и ночные заморозки. Совершенно не весенняя погода была вызвана поступлением арктического воздуха с севера Европы. Уже к концу недели температура воздуха должна повыситься.
Также мы писали, что сегодня, 9 мая, в Украине ожидаются заморозки. В частности, ожидается существенное похолодание в Крыму. Временами ожидаются дожди. Причем будет дождь почти повсюду. В Карпатах возможен снег.