Прогноз погоди в Україні на 10 травня

Чоловік читає книгу в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 10 травня, в Україні будуть заморозки. Зокрема, у західних, північних, центральних частинах, а також в Одеській та Миколаївській областях.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

Діденко розповіла, що заморозки не передбачаються в Полтавській та Дніпропетровській областях.

За її словами, завтра, 10 травня, температура повітря становитиме +11...+14 градусів, а на Закарпатті +14...+17 градусів. Найхолодніше буде в Луганській та частині Донецької областей. Там очікується +7...+11 градусів.

Дощі пройдуть вночі на південному сході та півдні країни.

Погода у Києві

Синоптик розповіла, що у столиці України знову вночі буде холодно. Очікується +3...+5 градусів, а на околицях можливі заморозки.

Вдень температура повітря коливатиметься в межах +14 градусів. Істотних опадів не передбачається, однак в окремих районах можливий невеликий дощ.

Діденко додала, що з 12 травня температура повітря по Україні підвищиться.

Температура повітря в інших містах

За прогнозом META, в інших містах України очікується така температура:

Київ — +12...+3;

Харків — +11...+4;

Дніпро — +12...+6;

Одеса — +14...+6;

Донецьк — +8...+4;

Запоріжжя — +12...+6;

Львів — +12...+1;

Миколаїв — +14...+6;

Луганськ — +6...+4;

Вінниця — +13...+2;

Сімферополь — +11...+4;

Херсон — +14...+6;

Полтава — +11...+4;

Чернігів — +13...+2;

Черкаси — +13...+5;

Суми — +11...+3;

Житомир — +13...+2;

Хмельницький — +12...+2;

Кропивницький — +13...+5;

Рівне — +12...+2;

Чернівці — +13...+5;

Тернопіль — +12...+2;

Івано-Франківськ — +13...+3;

Луцьк — +12...+2;

Ужгород — +16...+4.

Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомив, що завтра, 10 травня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. У деяких областях очікуються заморозки.

Також ми писали, що в Україні спостерігається значне похолодання та нічні заморозки. Зовсім не весняна погода була спричинена надходженням арктичного повітря з півночі Європи. Вже до кінця тижня температура повітря повинна підвищиться.