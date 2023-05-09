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Заморозки та опади: в яких областях завтра буде найхолодніше

9 травня 2023 21:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 10 травня
Чоловік читає книгу в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 10 травня, в Україні будуть заморозки. Зокрема, у західних, північних, центральних частинах, а також в Одеській та Миколаївській областях. 

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

Діденко розповіла, що заморозки не передбачаються в Полтавській та Дніпропетровській областях. 

За її словами, завтра, 10 травня, температура повітря становитиме +11...+14 градусів, а на Закарпатті +14...+17 градусів. Найхолодніше буде в Луганській та частині Донецької областей. Там очікується +7...+11 градусів.

Дощі пройдуть вночі на південному сході та півдні країни. 

Погода у Києві

Синоптик розповіла, що у столиці України знову вночі буде холодно. Очікується +3...+5 градусів, а на околицях можливі заморозки. 

Вдень температура повітря коливатиметься в межах +14 градусів. Істотних опадів не передбачається, однак в окремих районах можливий невеликий дощ.

Діденко додала, що з 12 травня температура повітря по Україні підвищиться. 

Температура повітря в інших містах

За прогнозом META, в інших містах України очікується така температура:

  • Київ — +12...+3;
  • Харків — +11...+4;
  • Дніпро — +12...+6;
  • Одеса — +14...+6;
  • Донецьк — +8...+4;
  • Запоріжжя — +12...+6;
  • Львів — +12...+1;
  • Миколаїв — +14...+6;
  • Луганськ — +6...+4;
  • Вінниця — +13...+2;
  • Сімферополь — +11...+4;
  • Херсон — +14...+6;
  • Полтава — +11...+4;
  • Чернігів — +13...+2;
  • Черкаси — +13...+5;
  • Суми — +11...+3;
  • Житомир — +13...+2;
  • Хмельницький — +12...+2;
  • Кропивницький — +13...+5;
  • Рівне — +12...+2;
  • Чернівці — +13...+5;
  • Тернопіль — +12...+2;
  • Івано-Франківськ — +13...+3;
  • Луцьк — +12...+2;
  • Ужгород — +16...+4.

Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомив, що завтра, 10 травня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. У деяких областях очікуються заморозки.

Також ми писали, що в Україні спостерігається значне похолодання та нічні заморозки. Зовсім не весняна погода була спричинена надходженням арктичного повітря з півночі Європи. Вже до кінця тижня температура повітря повинна підвищиться.

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