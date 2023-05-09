Прогноз погоди в Україні на 10 травня

Заморозки та опади: в яких областях завтра буде найхолодніше
Завтра, 10 травня, в Україні будуть заморозки. Зокрема, у західних, північних, центральних частинах, а також в Одеській та Миколаївській областях.
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
Діденко розповіла, що заморозки не передбачаються в Полтавській та Дніпропетровській областях.
За її словами, завтра, 10 травня, температура повітря становитиме +11...+14 градусів, а на Закарпатті +14...+17 градусів. Найхолодніше буде в Луганській та частині Донецької областей. Там очікується +7...+11 градусів.
Дощі пройдуть вночі на південному сході та півдні країни.
Погода у Києві
Синоптик розповіла, що у столиці України знову вночі буде холодно. Очікується +3...+5 градусів, а на околицях можливі заморозки.
Вдень температура повітря коливатиметься в межах +14 градусів. Істотних опадів не передбачається, однак в окремих районах можливий невеликий дощ.
Діденко додала, що з 12 травня температура повітря по Україні підвищиться.
Температура повітря в інших містах
За прогнозом META, в інших містах України очікується така температура:
- Київ — +12...+3;
- Харків — +11...+4;
- Дніпро — +12...+6;
- Одеса — +14...+6;
- Донецьк — +8...+4;
- Запоріжжя — +12...+6;
- Львів — +12...+1;
- Миколаїв — +14...+6;
- Луганськ — +6...+4;
- Вінниця — +13...+2;
- Сімферополь — +11...+4;
- Херсон — +14...+6;
- Полтава — +11...+4;
- Чернігів — +13...+2;
- Черкаси — +13...+5;
- Суми — +11...+3;
- Житомир — +13...+2;
- Хмельницький — +12...+2;
- Кропивницький — +13...+5;
- Рівне — +12...+2;
- Чернівці — +13...+5;
- Тернопіль — +12...+2;
- Івано-Франківськ — +13...+3;
- Луцьк — +12...+2;
- Ужгород — +16...+4.
Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомив, що завтра, 10 травня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. У деяких областях очікуються заморозки.
Також ми писали, що в Україні спостерігається значне похолодання та нічні заморозки. Зовсім не весняна погода була спричинена надходженням арктичного повітря з півночі Європи. Вже до кінця тижня температура повітря повинна підвищиться.