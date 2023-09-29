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Ветер появится, откуда не ждали: в Укргидрометцентре дали прогноз на 30 сентября

29 сентября 2023 15:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ветер появится, откуда не ждали: в Укргидрометцентре дали прогноз на 30 сентября
Ветер будет сильный. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

30 сентября украинцев ожидает переменная облачность без осадков. Однако ветер подготовит сюрпризы — его направление в этот раз так просто не предвидеть.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 30 сентября

В этот день украинцев ожидает переменная облачность. Обойдется без осадков, лишь на краайнем западе днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром в Прикарпатье, Ровенской и Сумской областях местах туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха будет теплой, без чрезмерной жары:

  • температура ночью 6-11 °; на юге 12-17 °;
  • днем в Украине 22-27 °, на высокогорье Карпат 15-20 °.
Погода в Украине
Погода в Украине 30 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 30 сентября

Жителям Киева и области можно будет насладиться тенью переменной облачности без осадков.

Ветер ночью восточный, днем южный, 3-8 м/с.

Страдать из-за жары не придется, однако будет достаточно тепло:

  • температура ночью 6-11 °, днем 22-27 °;
  • в Киеве ночью 9-11 °, днем 24-26 °.
Прогноз погоды в Киевской области
Погода в Киевской области 30 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы рассказывали, что 29 сентября в некоторых областях Украины ухудшится погода. Там ожидается сильный ветер.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 29 сентября украинцев ожидает теплая погода с облачностью, без осадков. Синоптики также предупреждают о пожарной опасности.

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