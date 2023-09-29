Ветер появится, откуда не ждали: в Укргидрометцентре дали прогноз на 30 сентября
30 сентября украинцев ожидает переменная облачность без осадков. Однако ветер подготовит сюрпризы — его направление в этот раз так просто не предвидеть.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 30 сентября
В этот день украинцев ожидает переменная облачность. Обойдется без осадков, лишь на краайнем западе днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром в Прикарпатье, Ровенской и Сумской областях местах туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха будет теплой, без чрезмерной жары:
- температура ночью 6-11 °; на юге 12-17 °;
- днем в Украине 22-27 °, на высокогорье Карпат 15-20 °.
Погода в Киевской области 30 сентября
Жителям Киева и области можно будет насладиться тенью переменной облачности без осадков.
Ветер ночью восточный, днем южный, 3-8 м/с.
Страдать из-за жары не придется, однако будет достаточно тепло:
- температура ночью 6-11 °, днем 22-27 °;
- в Киеве ночью 9-11 °, днем 24-26 °.
Ранее мы рассказывали, что 29 сентября в некоторых областях Украины ухудшится погода. Там ожидается сильный ветер.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 29 сентября украинцев ожидает теплая погода с облачностью, без осадков. Синоптики также предупреждают о пожарной опасности.