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Вітер збиватиме з ніг: Діденко розповіла, де завтра в Україні погіршиться погода

28 вересня 2023 21:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 29 вересня, від Наталки Діденко
Дівчина з парасолькою у вітряну погоду. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 29 вересня, в деяких областях України погіршиться погода. Там очікується сильний вітер.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, завтра на півдні України є ймовірність сильного східного вітру. 

На решті території країни буде панувати антициклон. Опадів не передбачається. Очікується сонячна та тепла погода.

Максимальна температура повітря становитиме +23...+29 градусів. Вночі буде свіжіше — +9...+12, на півдні +12...+17 градусів.

Діденко розповіла, що на півдні, сході та в більшості центральних областей до кінця тижня — суха сонячна тепла погода.

Вже у неділю, 1 жовтня, в деяких областях України очікується похолодання та дощі.

Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Києві

У столиці буде багато сонця та тепла. Протягом дня температура повітря очікується +25 градусів.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 29 вересня на українців очікує тепла погода з хмарністю, без опадів. Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку.

Також ми писали, що у жовтні 2023 року середньомісячна температура в Україні буде на 2-4 градуси вищою від норми. Вона становитиме 12-13 градусів тепла, а в деяких регіонах може сягнути +14...+15 °С. Водночас цього року українцям не варто чекати від осені "бабиного літа" у класичному його розумінні. 

Додамо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це своєю чергою свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря

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