Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 29 вересня, від Наталки Діденко

Вітер збиватиме з ніг: Діденко розповіла, де завтра в Україні погіршиться погода
Завтра, 29 вересня, в деяких областях України погіршиться погода. Там очікується сильний вітер.
Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
За словами Діденко, завтра на півдні України є ймовірність сильного східного вітру.
На решті території країни буде панувати антициклон. Опадів не передбачається. Очікується сонячна та тепла погода.
Максимальна температура повітря становитиме +23...+29 градусів. Вночі буде свіжіше — +9...+12, на півдні — +12...+17 градусів.
Діденко розповіла, що на півдні, сході та в більшості центральних областей до кінця тижня — суха сонячна тепла погода.
Вже у неділю, 1 жовтня, в деяких областях України очікується похолодання та дощі.
Погода в Києві
У столиці буде багато сонця та тепла. Протягом дня температура повітря очікується +25 градусів.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 29 вересня на українців очікує тепла погода з хмарністю, без опадів. Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку.
Також ми писали, що у жовтні 2023 року середньомісячна температура в Україні буде на 2-4 градуси вищою від норми. Вона становитиме 12-13 градусів тепла, а в деяких регіонах може сягнути +14...+15 °С. Водночас цього року українцям не варто чекати від осені "бабиного літа" у класичному його розумінні.
Додамо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це своєю чергою свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря.