Прогноз погоды в Украине на пятницу, 29 сентября, от Наталки Диденко

Ветер будет сбивать с ног: Диденко рассказала, где завтра в Украине ухудшится погода
Завтра, 29 сентября, в некоторых областях Украины ухудшится погода. Там ожидается сильный ветер.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на завтра
По словам Диденко, завтра на юге Украины вероятность сильного восточного ветра.
На остальной территории страны будет царить антициклон. Осадков не предполагается. Ожидается солнечная и теплая погода.
Максимальная температура воздуха будет составлять +23...+29 градусов. Ночью будет свежее — +9...+12, на юге — +12...+17 градусов.
Диденко рассказала, что на юге, востоке и в большинстве центральных областей до конца недели сухая солнечная теплая погода.
Уже в воскресенье, 1 октября, в некоторых областях Украины ожидается похолодание и дождь.
Погода в Киеве
В столице будет много солнца и тепла. В течение дня температура воздуха ожидается +25 градусов.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 29 сентября украинцев ожидает теплая погода с облачностью, без осадков. Синоптики также предупреждают о пожарной опасности.
Также мы писали, что в октябре 2023 года среднемесячная температура в Украине будет на 2-4 градуса выше нормы. Она будет составлять 12-13 градусов тепла, а в некоторых регионах может достичь +14...+15 °С. В то же время в этом году украинцам не стоит ждать от осени "бабьего лета" в классическом его понимании.
Добавим, что сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это в свою очередь свидетельствует о том, что зимой 2023-2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.