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Ветер будет сбивать с ног: Диденко рассказала, где завтра в Украине ухудшится погода

28 сентября 2023 21:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 29 сентября, от Наталки Диденко
Девушка с зонтиком в ветреную погоду. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 29 сентября, в некоторых областях Украины ухудшится погода. Там ожидается сильный ветер.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, завтра на юге Украины вероятность сильного восточного ветра.

На остальной территории страны будет царить антициклон. Осадков не предполагается. Ожидается солнечная и теплая погода.

Максимальная температура воздуха будет составлять +23...+29 градусов. Ночью будет свежее — +9...+12, на юге +12...+17 градусов.

Диденко рассказала, что на юге, востоке и в большинстве центральных областей до конца недели сухая солнечная теплая погода.

Уже в воскресенье, 1 октября, в некоторых областях Украины ожидается похолодание и дождь.

Прогноз погоды в Украине на 1 октября
Прогноз погоды в Украине на 1 октября. Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Киеве

В столице будет много солнца и тепла. В течение дня температура воздуха ожидается +25 градусов.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, 29 сентября украинцев ожидает теплая погода с облачностью, без осадков. Синоптики также предупреждают о пожарной опасности.

Также мы писали, что в октябре 2023 года среднемесячная температура в Украине будет на 2-4 градуса выше нормы. Она будет составлять 12-13 градусов тепла, а в некоторых регионах может достичь +14...+15 °С. В то же время в этом году украинцам не стоит ждать от осени "бабьего лета" в классическом его понимании.

Добавим, что сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это в свою очередь свидетельствует о том, что зимой 2023-2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.

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