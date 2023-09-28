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Ризик пожеж лишається високим: в Укргідрометцентрі дали прогноз на наступний день

28 вересня 2023 14:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Ризик пожеж лишається високим: в Укргідрометцентрі дали прогноз на наступний день
Високий рівень пожеж в Україні. Фото: Еко Район
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

29 вересня на українців очікує тапла погода з хмарністю без опадів. Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 29 вересня

29 вересня на українців очікує невелика хмарність без опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температру повітря буде теплою, проте вже без спеки:

  • температура вночі 7—12°, вдень 22—27°;
  • у південній частині вночі 13—18°, вдень 24—29°.
Погода в Україні
Погода в Україні 29 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні.

28 вересня — 1 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні
Пожежна загроза в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 29 вересня

В Києві та області очікується невелика хмарність без опадів.

Вітер переважно східний, 5-8 м/с.

Температура повітря буде теплою, але не надто високою.

  • температура вночі 7—12°, вдень 22—27°;
  • у Києві вночі 10—12°, вдень 24—26°.

Зверніть увагу, 29 вересня — 1 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода на Київщині
Погода на Київщині 29 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 28 вересня, в Україні очікується спекотна, сонячна погода. При цьому в деяких регіонах вранці та ввечері буде туман. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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