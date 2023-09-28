Ризик пожеж лишається високим: в Укргідрометцентрі дали прогноз на наступний день

Високий рівень пожеж в Україні. Фото: Еко Район

29 вересня на українців очікує тапла погода з хмарністю без опадів. Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 29 вересня

29 вересня на українців очікує невелика хмарність без опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температру повітря буде теплою, проте вже без спеки:

температура вночі 7—12°, вдень 22—27°;

у південній частині вночі 13—18°, вдень 24—29°.

Погода в Україні 29 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні.

28 вересня — 1 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна загроза в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 29 вересня

В Києві та області очікується невелика хмарність без опадів.

Вітер переважно східний, 5-8 м/с.

Температура повітря буде теплою, але не надто високою.

температура вночі 7—12°, вдень 22—27°;

у Києві вночі 10—12°, вдень 24—26°.

Зверніть увагу, 29 вересня — 1 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода на Київщині 29 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 28 вересня, в Україні очікується спекотна, сонячна погода. При цьому в деяких регіонах вранці та ввечері буде туман. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.