Ризик пожеж лишається високим: в Укргідрометцентрі дали прогноз на наступний день
29 вересня на українців очікує тапла погода з хмарністю без опадів. Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 29 вересня
29 вересня на українців очікує невелика хмарність без опадів.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
Температру повітря буде теплою, проте вже без спеки:
- температура вночі 7—12°, вдень 22—27°;
- у південній частині вночі 13—18°, вдень 24—29°.
Синоптики попереджають
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні.
28 вересня — 1 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода на Київщині 29 вересня
В Києві та області очікується невелика хмарність без опадів.
Вітер переважно східний, 5-8 м/с.
Температура повітря буде теплою, але не надто високою.
- температура вночі 7—12°, вдень 22—27°;
- у Києві вночі 10—12°, вдень 24—26°.
Зверніть увагу, 29 вересня — 1 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Раніше ми повідомляли, що у четвер, 28 вересня, в Україні очікується спекотна, сонячна погода. При цьому в деяких регіонах вранці та ввечері буде туман. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.