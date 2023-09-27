Погода в Україні на завтра 28 вересня – де буде туман.

Туман у Києві. Фото: depositphotos.com

У четвер, 28 вересня, в Україні очікується спекотна, сонячна погода. При цьому в деяких регіонах вранці та ввечері буде туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 28 вересня

В Україні очікується невелика хмарність, буде без опадів. У нічні та ранкові години у західних та Житомирській областях місцями очікується туман. Вітер дутиме з північного сходу, його швидкість становитиме 5-10 м/с, хоча у західних областях вітер змінить напрямок на південно-східний. Вдень у Приазов'ї пориви вітру можуть сягнути 15-20 м/с.

Температурний режим вночі варіюється від 9 до 14 градусів тепла, у південних районах ― від 13 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра покаже від 23 до 28 градусів тепла. У Карпатах нічні температури коливатимуться в межах 6-11 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 17-22 градусів тепла.

Погода в Україні на 28 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 28 вересня

У четвер, 28 вересня, у Києві та області очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер дутиме з північного сходу, його швидкість становитиме 5-8 м/с.

По області вночі температура становитиме 9-14 градусів тепла, а вдень ― 23-28 градусів тепла. У Києві вночі температурний режим буде в діапазоні 10-12 градусів тепла, вдень ― 24-26 градусів тепла.

В Укргідрометцентрі уточнили, що з 28 по 30 вересня оголошено надзвичайний пожежонебезпечний стан.

Нагадаємо, що тепла та сонячна погода радуватиме мешканців України наприкінці вересня. Завдяки тривалій відсутності опадів, за винятком деяких західних районів, тенденція до посилення посухи та підвищення пожежної небезпеки у лісах збережеться на більшій частині території країни.