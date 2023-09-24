Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Нетипичный сентябрь: какой будет погода на следующей неделе arrow

Нетипичный сентябрь: какой будет погода на следующей неделе

24 сентября 2023 21:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 25 сентября - 1 октября - синоптик порадовал прогнозом
Прогноз погоды в Украине на сентябрь. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Теплая и солнечная погода будет радовать жителей Украины в конце сентября. Благодаря продолжительному отсутствию осадков, за исключением некоторых западных районов, тенденция к усилению засухи и повышению пожарной опасности в лесах сохранится на большей части территории страны.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Читайте также:

Погода в Украине на 25-29 сентября

В понедельник, 25 сентября, ожидается переменная облачность в большинстве регионах, без осадков. Только ночью в западной части Украины возможны небольшие дожди. Ветер из восточной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с, а в южных районах и в Приазовье порывы могут достигать 15-17 м/с. Температурные показатели ночью составят +11...+16 °С, а днем +23...+28 °С.

Во вторник, 26 сентября, осадков не ожидается по всей стране. Ветер из восточной части снова будет дуть со скоростью 5-10 м/с, но на юге и в Крыму порывы могут усилиться до 15-20 м/с. Температура ночью варьируется от +10 до +15 °С, на побережье морей до +18°С; днем от +23 до +28 °С.

В среду, 27 сентября, сохранится тепло и сухость во всей Украине. Ветер из восточной части, 7-12 м/с, в южных районах и в Крыму порывы 15-20 м/с. Температурные показатели ночью +10…+15 °С, днем +23…+28 °С.

В четверг, 28 сентября, солнечная погода без осадков продолжится во всей Украине. Ветер восточный, в западных районах южный, 5-10 м/с, в южной половине страны и в Крыму порывы могут достигнуть 15-18 м/с. Температура ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С.

В пятницу, 29 сентября, сухая и тёплая погода сохранится по всей Украине. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южных районах и в Приазовье северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, днем +23...+28 °С.

Погода в Украине на выходных

В субботу, 30 сентября, осадки не предвидятся. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температурные показатели ночью +10...+15 °С, днем +23...+28 °С.

В воскресенье, 1 октября, местами возможны короткие дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днем +19…+24 °С, на юге до +27 °С.

Карта погоды
Карта погоды. Фото: meteoprog.com

Напомним, что 25 сентября украинцев ожидает теплая погода без осадков. Кратковременные дожди ожидаются только в западных областях.

Также мы сообщали, что в исследовании о дезинформации в сфере климата платформа X (бывший Twitter) заняла последнее место, получив лишь одно очко из возможных 21. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз