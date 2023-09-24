Погода в Украине на 25 сентября - 1 октября - синоптик порадовал прогнозом

Прогноз погоды в Украине на сентябрь. Фото: Новини.LIVE

Теплая и солнечная погода будет радовать жителей Украины в конце сентября. Благодаря продолжительному отсутствию осадков, за исключением некоторых западных районов, тенденция к усилению засухи и повышению пожарной опасности в лесах сохранится на большей части территории страны.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

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В понедельник, 25 сентября, ожидается переменная облачность в большинстве регионах, без осадков. Только ночью в западной части Украины возможны небольшие дожди. Ветер из восточной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с, а в южных районах и в Приазовье порывы могут достигать 15-17 м/с. Температурные показатели ночью составят +11...+16 °С, а днем +23...+28 °С.

Во вторник, 26 сентября, осадков не ожидается по всей стране. Ветер из восточной части снова будет дуть со скоростью 5-10 м/с, но на юге и в Крыму порывы могут усилиться до 15-20 м/с. Температура ночью варьируется от +10 до +15 °С, на побережье морей до +18°С; днем от +23 до +28 °С.

В среду, 27 сентября, сохранится тепло и сухость во всей Украине. Ветер из восточной части, 7-12 м/с, в южных районах и в Крыму порывы 15-20 м/с. Температурные показатели ночью +10…+15 °С, днем +23…+28 °С.

В четверг, 28 сентября, солнечная погода без осадков продолжится во всей Украине. Ветер восточный, в западных районах южный, 5-10 м/с, в южной половине страны и в Крыму порывы могут достигнуть 15-18 м/с. Температура ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С.

В пятницу, 29 сентября, сухая и тёплая погода сохранится по всей Украине. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южных районах и в Приазовье северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, днем +23...+28 °С.

Погода в Украине на выходных

В субботу, 30 сентября, осадки не предвидятся. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температурные показатели ночью +10...+15 °С, днем +23...+28 °С.

В воскресенье, 1 октября, местами возможны короткие дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днем +19…+24 °С, на юге до +27 °С.

Карта погоды. Фото: meteoprog.com

Напомним, что 25 сентября украинцев ожидает теплая погода без осадков. Кратковременные дожди ожидаются только в западных областях.

Также мы сообщали, что в исследовании о дезинформации в сфере климата платформа X (бывший Twitter) заняла последнее место, получив лишь одно очко из возможных 21.