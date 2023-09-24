Погода в Україні на 25 вересня – 1 жовтня – синоптик порадував прогнозом

Прогноз погоди в Україні на вересень. Фото: Новини.LIVE

Тепла та сонячна погода радуватиме мешканців України наприкінці вересня. Завдяки тривалій відсутності опадів, за винятком деяких західних районів, тенденція до посилення посухи та підвищення пожежної небезпеки у лісах збережеться на більшій частині території країни.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Читайте також:

Погода в Україні на 25-29 вересня

У понеділок, 25 вересня, очікується мінлива хмарність у більшості регіонів, без опадів. Лише вночі у західній частині України можливі невеликі дощі. Вітер зі східної частини дме зі швидкістю 5-10 м/с, а у південних районах та Приазов'ї пориви можуть досягати 15-17 м/с. Температурні показники вночі становитимуть +11...+16 °С, а вдень +23...+28 °С.

У вівторок, 26 вересня, опадів не очікується у всій країні. Вітер зі східної частини знову дме зі швидкістю 5-10 м/с, але на півдні та в Криму пориви можуть посилитися до 15-20 м/с. Температура вночі варіюється від +10 до +15 °С, узбережжя морів до +18 °С; вдень від +23 до +28 °С.

У середу, 27 вересня, збережеться тепло та сухість у всій Україні. Вітер зі східної частини, 7-12 м/с, у південних районах та в Криму пориви 15-20 м/с. Температурні показники вночі +10...+15 °С, вдень +23...+28 °С.

У четвер, 28 вересня, сонячна погода без опадів продовжиться у всій Україні. Вітер східний, у західних районах південний, 5-10 м/с, у південній половині країни та в Криму пориви можуть досягти 15-18 м/с. Температура вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С.

У п'ятницю, 29 вересня, суха та тепла погода збережеться по всій Україні. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південних районах та у Приазов'ї північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10...+15 °С, удень +23...+28 °С.

Погода в Україні на вихідні

У суботу, 30 вересня, опади не очікуються. Вітер, хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температурні показники вночі +10...+15 °С, удень +23...+28 °С.

У неділю, 1 жовтня, через місця можливі короткі дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, вдень +19…+24 °С, на півдні до +27 °С.

Карта погоди. Фото: meteoprog.com

Нагадаємо, що 25 вересня на українців очікує тепла погода без опадів. Короткочасні дощі очікуються лише у західних областях.

Також ми повідомляли, що у дослідженні про дезінформацію у сфері клімату платформа X (колишній Twitter) посіла останнє місце, отримавши лише одне очко з можливих 21.