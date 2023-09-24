Погода в Україні на 25 вересня – 1 жовтня – синоптик порадував прогнозом

Нетиповий вересень: якою буде погода наступного тижня
Тепла та сонячна погода радуватиме мешканців України наприкінці вересня. Завдяки тривалій відсутності опадів, за винятком деяких західних районів, тенденція до посилення посухи та підвищення пожежної небезпеки у лісах збережеться на більшій частині території країни.
Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.
Погода в Україні на 25-29 вересня
У понеділок, 25 вересня, очікується мінлива хмарність у більшості регіонів, без опадів. Лише вночі у західній частині України можливі невеликі дощі. Вітер зі східної частини дме зі швидкістю 5-10 м/с, а у південних районах та Приазов'ї пориви можуть досягати 15-17 м/с. Температурні показники вночі становитимуть +11...+16 °С, а вдень +23...+28 °С.
У вівторок, 26 вересня, опадів не очікується у всій країні. Вітер зі східної частини знову дме зі швидкістю 5-10 м/с, але на півдні та в Криму пориви можуть посилитися до 15-20 м/с. Температура вночі варіюється від +10 до +15 °С, узбережжя морів до +18 °С; вдень від +23 до +28 °С.
У середу, 27 вересня, збережеться тепло та сухість у всій Україні. Вітер зі східної частини, 7-12 м/с, у південних районах та в Криму пориви 15-20 м/с. Температурні показники вночі +10...+15 °С, вдень +23...+28 °С.
У четвер, 28 вересня, сонячна погода без опадів продовжиться у всій Україні. Вітер східний, у західних районах південний, 5-10 м/с, у південній половині країни та в Криму пориви можуть досягти 15-18 м/с. Температура вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С.
У п'ятницю, 29 вересня, суха та тепла погода збережеться по всій Україні. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південних районах та у Приазов'ї північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10...+15 °С, удень +23...+28 °С.
Погода в Україні на вихідні
У суботу, 30 вересня, опади не очікуються. Вітер, хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температурні показники вночі +10...+15 °С, удень +23...+28 °С.
У неділю, 1 жовтня, через місця можливі короткі дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, вдень +19…+24 °С, на півдні до +27 °С.
Нагадаємо, що 25 вересня на українців очікує тепла погода без опадів. Короткочасні дощі очікуються лише у західних областях.
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