Риск пожаров остается высоким: в Укргидрометцентре предупредили об опасности
25 сентября украинцев ожидает таплая погода без осадков. Кратковременные дожди ожидаются только в западных областях.
Об этом сообщили в Укгидрометцентре.
Погода в Украине на 25 сентября
Завтра украинцев ожидает небольшая облачность без осадков. Лишь в западных областях переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь и даже гроза. Ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха потихоньку падает, но завтра будет тепло:
- температура ночью 10-15 °, в Закарпатье и побережье морей 13-18 °;
- днем 22-27°, в южных областях до 30°, по крайней мере 19-24°.
Погоды 25 сентября в Киевской области
Жителей Киева и области ожидает небольшая облачность без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температра воздуха в столице и области:
- температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°;
- в Киеве ночью 13-15 °, днем 25-27 °.
Синоптики предупреждают, что 25-27 сентября сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности.
Напомним, что в исследовании о дезинформации в сфере климата платформа X (бывший Twitter) заняла последнее место, получив лишь одно очко из возможных 21. Этот анализ, выполненный коалицией экологических и антидезинформационных групп, оценивал их подходы к борьбе с неправильной информацией, например, возражением климатических изменений.