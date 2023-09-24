Риск пожаров остается высоким: в Укргидрометцентре предупредили об опасности

Риск пожаров остается высоким. Фото: Новости.

25 сентября украинцев ожидает таплая погода без осадков. Кратковременные дожди ожидаются только в западных областях.

Об этом сообщили в Укгидрометцентре.

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Погода в Украине на 25 сентября

Завтра украинцев ожидает небольшая облачность без осадков. Лишь в западных областях переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь и даже гроза. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха потихоньку падает, но завтра будет тепло:

температура ночью 10-15 °, в Закарпатье и побережье морей 13-18 °;

днем 22-27°, в южных областях до 30°, по крайней мере 19-24°.

Прогноз погоды в Украине 25 сентября. Фото: Укгидрометцентр

Погоды 25 сентября в Киевской области

Жителей Киева и области ожидает небольшая облачность без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температра воздуха в столице и области:

температура по области ночью 10-15°, днем 22-27°;

в Киеве ночью 13-15 °, днем 25-27 °.

Прогноз погоды в Киеве и области. Фото: Укгидрометцентр

Синоптики предупреждают, что 25-27 сентября сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности.

Напомним, что в исследовании о дезинформации в сфере климата платформа X (бывший Twitter) заняла последнее место, получив лишь одно очко из возможных 21. Этот анализ, выполненный коалицией экологических и антидезинформационных групп, оценивал их подходы к борьбе с неправильной информацией, например, возражением климатических изменений.