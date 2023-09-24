Ризик пожеж лишається високим: в Укгідрометцентрі попередили про небезпеку

Ризик пожеж лишається високим. Фото: Новини.LIVE

25 вересня на українців очікує тапла погода без опадів. Короткочасні дощі очікуються лише в західних областях.

Про це повідомили в Укгідрометцентрі.

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Погода в Україні на 25 вересня

Завтра українців очікує невелика хмарність без опадів. Лише у західних областях буде мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ і навіть гроза. Вночі та вранці в західних областях подекуди туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря потихеньку падає, проте завтра буде тепло

температура вночі 10-15°, на Закарпатті та узбережжі морів 13-18°;

вдень 22-27°, у південних областях до 30°, на крайньому заході 19-24°.

Прогноз погоди в Україні 25 вересня. Фото: Укгідрометцентр

Погоди 25 вересня на Київщині

Мешканців Києва і області очікує невелика хмарність без опаді.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температру повітря в столиці та області:

температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°;

у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Прогноз погоди в Києві та області. Фото: Укгідрометцентр

Синоптики попереджають, що 25-27 вересня зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що в дослідженні про дезінформацію у сфері клімату платформа X (колишній Twitter) посіла останнє місце, отримавши лише одне очко з можливих 21. Цей аналіз, виконаний коаліцією екологічних та антидезінформаційних груп, оцінював їх підходи до боротьби з неправильною інформацією, наприклад, запереченням кліматичних змін.