Ризик пожеж лишається високим: в Укгідрометцентрі попередили про небезпеку
25 вересня на українців очікує тапла погода без опадів. Короткочасні дощі очікуються лише в західних областях.
Про це повідомили в Укгідрометцентрі.
Погода в Україні на 25 вересня
Завтра українців очікує невелика хмарність без опадів. Лише у західних областях буде мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ і навіть гроза. Вночі та вранці в західних областях подекуди туман.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря потихеньку падає, проте завтра буде тепло
- температура вночі 10-15°, на Закарпатті та узбережжі морів 13-18°;
- вдень 22-27°, у південних областях до 30°, на крайньому заході 19-24°.
Погоди 25 вересня на Київщині
Мешканців Києва і області очікує невелика хмарність без опаді.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температру повітря в столиці та області:
- температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°;
- у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.
Синоптики попереджають, що 25-27 вересня зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що в дослідженні про дезінформацію у сфері клімату платформа X (колишній Twitter) посіла останнє місце, отримавши лише одне очко з можливих 21. Цей аналіз, виконаний коаліцією екологічних та антидезінформаційних груп, оцінював їх підходи до боротьби з неправильною інформацією, наприклад, запереченням кліматичних змін.