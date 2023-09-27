Погода в Украине на завтра 28 сентября - где будет туман

Туман в Киеве. Фото: depositphotos.com

В четверг, 28 сентября, в Украине ожидается жаркая, солнечная погода. При этом в некоторых регионах утром и вечером будет туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 28 сентября

В Украине ожидается небольшая пасмурность, будет без осадков. В ночные и утренние часы в западных и Житомирской областях местами ожидается туман. Ветер будет дуть с северо-востока, его скорость составит 5-10 м/с, хотя в западных областях ветер изменит направление на юго-восточное. Днем в Приазовье порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с.

Температурный режим ночью варьируется от 9 до 14 градусов тепла, в южных районах ― от 13 до 18 градусов тепла. Днем столбик термометра покажет от 23 до 28 градусов тепла. В Карпатах ночные температуры будут колебаться в пределах 6-11 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.

Погода в Украине на 28 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 28 сентября

В четверг, 28 сентября, в Киеве и области ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер будет дуть с северо-востока, его скорость составит 5-8 м/с.

По области ночью температура составит 9-14 градусов тепла, а днем — 23-28 градусов тепла. В Киеве ночью температурный режим будет в диапазоне 10-12 градусов тепла, днем — 24-26 градусов тепла.

В Укргидрометцентре уточнили, что с 28 по 30 сентября объявлено чрезвычайное пожароопасное состояние.

Напомним, что теплая и солнечная погода будет радовать жителей Украины в конце сентября. Благодаря продолжительному отсутствию осадков, за исключением некоторых западных районов, тенденция к усилению засухи и повышению пожарной опасности в лесах сохранится на большей части территории страны.