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Риск пожаров остается высоким: в Укргидрометцентре дали прогноз на следующий день

28 сентября 2023 14:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Риск пожаров остается высоким: в Укргидрометцентре дали прогноз на следующий день
Высокий уровень пожара в Украине. Фото: Эко Район
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

29 сентября украинцев ожидает таплая погода с облачностью без осадков. Синоптики также предупреждают о пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 29 сентября

29 сентября украинцев ожидает небольшая облачность без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температра воздуха будет теплой, но уже без жары:

  • температура ночью 7—12°, днем 22—27°;
  • в южной части ночью 13—18°, днем 24—29°.
Погода в Украине
Погода в Украине 29 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Синоптики предупреждают о пожарной угрозе в Украине.

28 сентября — 1 октября в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине
Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 29 сентября

В Киеве и области ожидается небольшая облачность без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 5-8 м/с.

Температура воздуха будет теплой, но не слишком высокой.

  • температура ночью 7—12°, днем 22—27°;
  • в Киеве ночью 10—12°, днем 24—26°.

Обратите внимание, 29 сентября — 1 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киевской области
Погода в Киевской области 29 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что в четверг, 28 сентября, в Украине ожидается жаркая, солнечная погода. При этом в некоторых регионах утром и вечером будет туман. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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