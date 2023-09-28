Риск пожаров остается высоким: в Укргидрометцентре дали прогноз на следующий день
29 сентября украинцев ожидает таплая погода с облачностью без осадков. Синоптики также предупреждают о пожарной опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 29 сентября
29 сентября украинцев ожидает небольшая облачность без осадков.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Температра воздуха будет теплой, но уже без жары:
- температура ночью 7—12°, днем 22—27°;
- в южной части ночью 13—18°, днем 24—29°.
Синоптики предупреждают
Синоптики предупреждают о пожарной угрозе в Украине.
28 сентября — 1 октября в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Киевской области 29 сентября
В Киеве и области ожидается небольшая облачность без осадков.
Ветер преимущественно восточный, 5-8 м/с.
Температура воздуха будет теплой, но не слишком высокой.
- температура ночью 7—12°, днем 22—27°;
- в Киеве ночью 10—12°, днем 24—26°.
Обратите внимание, 29 сентября — 1 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее сообщалось, что в четверг, 28 сентября, в Украине ожидается жаркая, солнечная погода. При этом в некоторых регионах утром и вечером будет туман. Подробный прогноз погоды читайте в материале.