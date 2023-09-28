Якою буде погода у жовтні 2023: прогноз від відомого кліматолога

Діти з осіннім листям. Фото: pexels.com

У жовтні 2023 року середньомісячна температура в Україні буде на 2-4 градуси вищою від норми. Вона становитиме 12-13 градусів тепла, а в деяких регіонах може сягнути +14-15 С°. Водночас, у цьому році українцям не варто чекати від осені "бабиного літа" у класичному його розумінні.

Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ Вазіра Мартазінова.

Читайте також:

"Бабиного літа" не буде

Мартазінова зазначила, що "бабиного літа" у класичному розумінні (похолодання, а потім один-два тижні тепла) очікувати не варто.

За словами науковиці, цей погодний цикл залишився в минулому, а те, що ми проживаємо зараз, і є заміна "бабиному літу". Метеоролог радить українцям зараз насолоджуватись кожною теплою хвилиною.

Прогноз температури у жовтні 2023. Фото: telegraf.com.ua

Листопад буде "і вашим, і нашим": наполовину теплим, наполовину прохолодним, каже Мартазінова.

При цьому перший сніг може випасти ще у листопаді, але він швидко розтане.

Восени опади на частині території України (позначена синім кольором) будуть на 120-150% вищими за норму, яка становить 40-50 мм.

Прогноз опадів у жовтні 2023. Фото: telegraf.com.ua

На території, позначеній зеленим кольором — очікуються опади у 80% — 100% від норми, але, вірогідніше, ближче до 80%.

Зима в умовах зміни клімату

Мартазінова зазначає, що з 2005 року ми живемо у новій смузі клімату.

"Я його називаю сучасним. Якщо подивитись тренд з 2005 року, то грудень потеплішав, і суттєво — на 2 градуси. Тож, хоч як би ви очікували холодів, підіймайте ваші очікування на +2 градуси стосовно ваших дитячих спогадів про зиму. Грудень буде дуже теплим", — прогнозує вона.

Кліматолог Вазіра Мартазінова. Фото: telegraf.com.ua

А от січень стає холоднішим, в ньому відбувається падіння температури, циркуляція повітря стає активнішою, і в Україну в цьому місяці починають заходити холоди. При цьому науковиця зауважує, що лютий поступово перестає бути зимовим місяцем, і у наступному році він буде теплим.

Кліматична характеристика жовтня від Укргідрометцентру

Як зазначають в Укргідрометцентрі, зазвичай у нашому кліматі, середня місячна температура складає 6-13°, в Карпатах 4-5° тепла. Абсолютний максимум температури становить 26-34°, в Криму до 35°, в гірських районах місцями 20-21° тепла.

Абсолютний мінімум температури – 4-16° морозу, в північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23° морозу, на півдні Криму 0-3° морозу.



Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями в Карпатах та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-108 мм, на високогір’ї Карпат до 129 мм.

Установа прогнозує, що середня місячна температура у жовтні передбачається 7-13° тепла, що на 1-1,5° вище за норму. А місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря.