Какой будет погода в октябре 2023: прогноз от известного климатолога

Дети с осенними листьями. Фото: pexels.com

В октябре 2023 года среднемесячная температура в Украине будет на 2-4 градуса выше нормы. Она будет составлять 12-13 градусов тепла, а в некоторых регионах может достичь +14-15°C. В то же время, в этом году украинцам не стоит ждать от осени "бабьего лета" в классическом его понимании.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова.

Читайте также:

"Бабьего лета" не будет

Мартазинова отметила, что "бабьего лета" в классическом понимании (похолодание, а затем одна-две недели тепла) ожидать не стоит.

По словам ученой, этот погодный цикл остался в прошлом, а то, что мы проживаем сейчас, и есть замена "бабьем лету". Метеоролог советует украинским сейчас наслаждаться каждой теплой минутой.

Прогноз температуры в октябре 2023 года. Фото: telegraf.com.ua

Ноябрь будет "и вашим, и нашим": наполовину тёплым, наполовину прохладным, говорит Мартазинова.

При этом первый снег может выпасть еще в ноябре, но он быстро растает.

Осенью осадки на части территории Украины (обозначена синим цветом) будут на 120-150% выше нормы, которая составляет 40-50 мм.

Прогноз осадков в октябре 2023 года. Фото: telegraf.com.ua

На территории, обозначенной зеленым цветом, ожидаются осадки в 80% — 100% от нормы, но, вероятнее, ближе к 80%.

Зима в условиях изменения климата

Мартазинова отмечает, что с 2005 года мы живем в новой полосе климата.

"Я его называю современным. Если посмотреть тренд с 2005 года, то декабрь потеплел, и существенно — на 2 градуса. Итак, как бы вы ни ожидали холодов, поднимайте ваши ожидания на +2 градуса относительно ваших детских воспоминаний о зиме. Декабрь будет очень теплым", — прогнозирует она.

Климатолог Вазира Мартазинова. Фото: telegraf.com.ua

А вот январь становится холоднее, в нем происходит падение температуры, циркуляция воздуха становится активнее, и в Украину в этом месяце начинают заходить холода. При этом ученая отмечает, что февраль постепенно перестает быть зимним месяцем, и в следующем году он будет теплым.

Климатическая характеристика октября от Укргидрометцентра

Как отмечают в Укргидрометцентре, обычно в нашем климате средняя месячная температура составляет 6-13°С, в Карпатах 4-5° тепла. Абсолютный максимум температуры составляет 26-34°С, в Крыму до 35°С, в горных районах местами 20-21° тепла.

Абсолютный минимум температуры — 4-16° мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23° мороза, на юге Крыма 0-3° мороза.



Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами в Карпатах и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-108 мм, на высокогорье Карпат до 129 мм.

Учреждение прогнозирует, что средняя месячная температура в октябре ожидается 7-13° тепла, что на 1-1,5° выше нормы. А месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

Напомним, ранее сообщалось, что сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023-2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.