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Вітер з'явиться, звідки не чекали: в Укргідрометцентрі дали прогноз на 30 вересня

29 вересня 2023 15:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вітер з'явиться, звідки не чекали: в Укргідрометцентрі дали прогноз на 30 вересня
Вітер буде сильним. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

30 вересня на українців очікує мінлива хмарність без опадів. Проте вітер підготує сюрпризи — його напрямок цього разу так просто не передбачити.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 30 вересня

Цього дня на українців очікує мінлива хмарність. Обійдеться без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями короткочасний дощ. Вночі та вранці на Прикарпатті, Рівненщині та Сумщині подекуди туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря буде теплою, без надмірної спеки:

  • температура вночі 6-11 °, на півдні 12-17 °;
  • вдень в Україні 22-27 °, на високогір'ї Карпат 15-20 °.
Погода в Україні
Погода в Україні 30 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 30 вересня

Мешканцям Києва та області можна буде насолодитися затінком мінливої хмарності без опадів.

Вітер вночі східний, вдень південний, 3-8 м/с.

Страждати через спеку не доведеться, проте буде достатньо тепло:

  • температура вночі 6-11 °, вдень 22-27 °;
  • у Києві вночі 9-11 °, вдень 24-26 °.
Прогноз погоди на Київщині
Погода на Київщині 30 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми розповідали, що 29 вересня в деяких областях України погіршиться погода. Там очікується сильний вітер.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 29 вересня на українців очікує тепла погода з хмарністю, без опадів. Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку.

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