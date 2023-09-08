Погода в Украине на выходные 9-10 сентября: где будет самое теплое

Освежающая арка в Киеве. Фото: Новости.

В эти выходные 9-10 сентября в Украине ожидают теплую солнечную погоду. Осадков не прогнозируют вообще.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 9 и 10 сентября

Как отмечает Укргидрометцентр, в последующие трое суток без осадков. По словам синоптика Дианы Кривобок, Украина будет находиться под влиянием антициклона. К тому же ожидают легкий ветерок.

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха существенно не изменится:

Ночью 5-11°С, на побережье морей, 10-11 сентября и в западных областях 12-17°С, а днем 19-25°С;

в Одесской области и на крайнем западе страны до 28°С;

в субботу в восточных и северо-восточных областях днем 14-19°С.

Какая будет погода в Украине 9 сентября

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11°С, на крайнем юге страны до 15°С,

днем в восточных и северо-восточных областях 14-19°С,

на остальной территории 20-25°С,

в Закарпатье и Одесской области до 28°С.

Прогноз погоды в Украине на 9 сентября.

Прогноз погоды на 9 сентября в Киевской области

В Киевской области в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с.

В области температура ночью 6-11°С, днем 20-25°С;

в Киеве ночью около 10°С, днем 20-22°С.

К тому же, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 9-10 сентября.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где будет жарко в выходные.

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