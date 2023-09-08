Погода в Украине на выходные 9-10 сентября: где будет самое теплое

В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях Украины будет наибольшая жара на выходных
В эти выходные 9-10 сентября в Украине ожидают теплую солнечную погоду. Осадков не прогнозируют вообще.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 9 и 10 сентября
Как отмечает Укргидрометцентр, в последующие трое суток без осадков. По словам синоптика Дианы Кривобок, Украина будет находиться под влиянием антициклона. К тому же ожидают легкий ветерок.
"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с" , — говорится в сообщении.
Температура воздуха существенно не изменится:
- Ночью 5-11°С, на побережье морей, 10-11 сентября и в западных областях 12-17°С, а днем 19-25°С;
- в Одесской области и на крайнем западе страны до 28°С;
- в субботу в восточных и северо-восточных областях днем 14-19°С.
Какая будет погода в Украине 9 сентября
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
- Температура ночью 6-11°С, на крайнем юге страны до 15°С,
- днем в восточных и северо-восточных областях 14-19°С,
- на остальной территории 20-25°С,
- в Закарпатье и Одесской области до 28°С.
Прогноз погоды на 9 сентября в Киевской области
В Киевской области в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с.
- В области температура ночью 6-11°С, днем 20-25°С;
- в Киеве ночью около 10°С, днем 20-22°С.
К тому же, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 9-10 сентября.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где будет жарко в выходные.
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