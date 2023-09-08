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В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях Украины будет наибольшая жара на выходных

8 сентября 2023 15:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на выходные 9-10 сентября: где будет самое теплое
Освежающая арка в Киеве. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В эти выходные 9-10 сентября в Украине ожидают теплую солнечную погоду. Осадков не прогнозируют вообще.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 9 и 10 сентября

Как отмечает Укргидрометцентр, в последующие трое суток без осадков. По словам синоптика Дианы Кривобок, Украина будет находиться под влиянием антициклона. К тому же ожидают легкий ветерок.

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха существенно не изменится:

  • Ночью 5-11°С, на побережье морей, 10-11 сентября и в западных областях 12-17°С, а днем 19-25°С;
  • в Одесской области и на крайнем западе страны до 28°С;
  • в субботу в восточных и северо-восточных областях днем 14-19°С.

Какая будет погода в Украине 9 сентября

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

  • Температура ночью 6-11°С, на крайнем юге страны до 15°С,
  • днем в восточных и северо-восточных областях 14-19°С,
  • на остальной территории 20-25°С,
  • в Закарпатье и Одесской области до 28°С.
Температура воздуха по регионам
Прогноз погоды в Украине на 9 сентября.

Прогноз погоды на 9 сентября в Киевской области

В Киевской области в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с.

  • В области температура ночью 6-11°С, днем 20-25°С;
  • в Киеве ночью около 10°С, днем 20-22°С.

К тому же, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 9-10 сентября.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где будет жарко в выходные.

Также синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовила осень сегодня.

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