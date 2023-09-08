Погода в Україні у вихідні 9-10 вересня: де буде найтепліше

Освіжальна арка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Цими вихідни 9-10 вересня в Україні очікують теплу сонячну погоду. Опадів не прогнозують взагалі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Як зазначає Укргідрометцентр, у наступні три доби без опадів. За словами синоптикині Діани Кривобок, Україна перебуватиме під впливом антициклону. До того ж очікують легкий вітерець.

"Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", — йдеться у повідомленні.

Температура повітря істотно не зміниться:

Вночі 5-11°С, на узбережжі морів, 10-11 вересня і в західних областях 12-17°С, а вдень 19-25°С;

на Одещині та крайньому заході країни до 28°С;

у суботу у східних та північно-східних областях вдень 14-19°С.

Якою буде погода в Україні 9 вересня

Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°С, крайньому півдні країни до 15°С,

вдень у східних та північно-східних областях 14-19°С,

на решті території 20-25°С,

на Закарпатті та Одещині до 28°С.

Прогноз погоди в Україні на 9 вересня

Прогноз погоди на 9 вересня по Київщині

У Київській області у суботу очікують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.

У області температура вночі 6-11°С, вдень 20-25°С;

у Києві вночі близько 10°С, вдень 20-22°С.

До того ж синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 9-10 вересня.

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