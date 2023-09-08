Погода в Україні у вихідні 9-10 вересня: де буде найтепліше

В Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях України буде найспекотніше на вихідних
Цими вихідни 9-10 вересня в Україні очікують теплу сонячну погоду. Опадів не прогнозують взагалі.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 9 та 10 вересня
Як зазначає Укргідрометцентр, у наступні три доби без опадів. За словами синоптикині Діани Кривобок, Україна перебуватиме під впливом антициклону. До того ж очікують легкий вітерець.
"Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", — йдеться у повідомленні.
Температура повітря істотно не зміниться:
- Вночі 5-11°С, на узбережжі морів, 10-11 вересня і в західних областях 12-17°С, а вдень 19-25°С;
- на Одещині та крайньому заході країни до 28°С;
- у суботу у східних та північно-східних областях вдень 14-19°С.
Якою буде погода в Україні 9 вересня
Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
- Температура вночі 6-11°С, крайньому півдні країни до 15°С,
- вдень у східних та північно-східних областях 14-19°С,
- на решті території 20-25°С,
- на Закарпатті та Одещині до 28°С.
Прогноз погоди на 9 вересня по Київщині
У Київській області у суботу очікують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.
- У області температура вночі 6-11°С, вдень 20-25°С;
- у Києві вночі близько 10°С, вдень 20-22°С.
До того ж синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 9-10 вересня.
Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де буде спекотно у вихідні.
Також синоптики розповіли, які сюрпризи підготувала осінь сьогодні.