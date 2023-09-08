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В Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях України буде найспекотніше на вихідних

8 вересня 2023 15:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у вихідні 9-10 вересня: де буде найтепліше
Освіжальна арка у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Цими вихідни 9-10 вересня в Україні очікують теплу сонячну погоду. Опадів не прогнозують взагалі. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 9 та 10 вересня

Як зазначає Укргідрометцентр, у наступні три доби без опадів. За словами синоптикині Діани Кривобок, Україна перебуватиме під впливом антициклону. До того ж очікують легкий вітерець. 

"Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", — йдеться у повідомленні.

Температура повітря істотно не зміниться:

  • Вночі 5-11°С, на узбережжі морів, 10-11 вересня і в західних областях 12-17°С, а вдень 19-25°С;
  • на Одещині та крайньому заході країни до 28°С;
  • у суботу у східних та північно-східних областях вдень 14-19°С.

Якою буде погода в Україні 9 вересня

Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

  • Температура вночі 6-11°С, крайньому півдні країни до 15°С,
  • вдень у східних та північно-східних областях 14-19°С,
  • на решті території 20-25°С,
  • на Закарпатті та Одещині до 28°С.
Температура повітря по регіонах
Прогноз погоди в Україні на 9 вересня

Прогноз погоди на 9 вересня по Київщині

У Київській області у суботу очікують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.

  • У області температура вночі 6-11°С, вдень 20-25°С;
  • у Києві вночі близько 10°С, вдень 20-22°С.

До того ж синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 9-10 вересня.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де буде спекотно у вихідні.

Також синоптики розповіли, які сюрпризи підготувала осінь сьогодні.

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