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Літо не покидає Україну: синоптики розповіли, де сьогодні припікатиме до +30

5 вересня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 5 вересня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog та Наталки Діденко
Дівчата гуляють Хрещатиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 5 вересня, в Україні очікується суха та сонячна погода. Опадів не передбачається.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 5 вересня

Синоптики прогнозують, що температура повітря вночі становитиме +10+15 градусів. Вдень — +21+26 градусів.

Прогноз погоди на 5 вересня. Фото: Facebook/Наталка Діденко

На півдні та південно-східних регіонах температура повітря становитиме:

  • вночі — +14+19 градусів;
  • вдень — +24+29 градусів. 
Погода в Україні на 5 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с.

Погода у Києві та Київській області

Синоптики зазначають, що у Києві в цей день опадів не передбачається. 

Температура повітря в регіоні:

  • вночі — +10+15 градусів;
  • вдень — +21+26 градусів.
Прогноз погоди в Києві сьогодні, 5 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура повітря в столиці:

  • вночі — +13+15 градусів;
  • вдень — +23+25 градусів.
Прогноз погоди в Києві від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні з 4 по 10 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою повітря. Також кількість опадів буде невеликою.

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