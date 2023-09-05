Погода в Україні сьогодні, 5 вересня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog та Наталки Діденко

Літо не покидає Україну: синоптики розповіли, де сьогодні припікатиме до +30
Сьогодні, 5 вересня, в Україні очікується суха та сонячна погода. Опадів не передбачається.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 5 вересня
Синоптики прогнозують, що температура повітря вночі становитиме +10+15 градусів. Вдень — +21+26 градусів.
На півдні та південно-східних регіонах температура повітря становитиме:
- вночі — +14+19 градусів;
- вдень — +24+29 градусів.
Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с.
Погода у Києві та Київській області
Синоптики зазначають, що у Києві в цей день опадів не передбачається.
Температура повітря в регіоні:
- вночі — +10+15 градусів;
- вдень — +21+26 градусів.
Температура повітря в столиці:
- вночі — +13+15 градусів;
- вдень — +23+25 градусів.
Нагадаємо, в Україні з 4 по 10 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою повітря. Також кількість опадів буде невеликою.