Погода в Україні завтра, 5 вересня від Укргідрометцентру

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні, у вівторок, 5 вересня, погода буде сухою та сонячною. Опадів не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 5 вересня

Температура повітря вночі становитиме +10+15 градусів. Вдень — +21+26 градусів.

На півдні та південно-східних регіонах температура повітря складатиме:

вночі — +14+19 градусів;

вдень — +24+29 градусів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні на 5 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 5 вересня

У Києві в цей день опадів не передбачається.

Температура повітря в регіоні:

вночі — +10+15 градусів;

вдень — +21+26 градусів.

Температура повітря в столиці:

вночі — +13+15 градусів;

вдень — +23+25 градусів.

Також на Київщині попереджають про високий рівень пожежної небезпеки.

Інфографіка: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

З 4 по 6 вересня в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"4-6 вересня в північних (крім Чернігівської), центральних (крім Вінницької), південних (крім Запорізької), Харківській, Донецькій областях та в Криму, 5 вересня й крім Черкаської, 7 вересня й крім Чернігівської та Запорізької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться у повідомленні.

Рівень пожежної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні з 4 по 10 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою повітря. Також кількість опадів буде невеликою.