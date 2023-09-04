Погода в Україні завтра, 5 вересня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, яка завтра буде погода та попередили про небезпеку
В Україні, у вівторок, 5 вересня, погода буде сухою та сонячною. Опадів не очікується.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 5 вересня
Температура повітря вночі становитиме +10+15 градусів. Вдень — +21+26 градусів.
На півдні та південно-східних регіонах температура повітря складатиме:
- вночі — +14+19 градусів;
- вдень — +24+29 градусів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Погода в Києві та області на 5 вересня
У Києві в цей день опадів не передбачається.
Температура повітря в регіоні:
- вночі — +10+15 градусів;
- вдень — +21+26 градусів.
Температура повітря в столиці:
- вночі — +13+15 градусів;
- вдень — +23+25 градусів.
Також на Київщині попереджають про високий рівень пожежної небезпеки.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
З 4 по 6 вересня в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
"4-6 вересня в північних (крім Чернігівської), центральних (крім Вінницької), південних (крім Запорізької), Харківській, Донецькій областях та в Криму, 5 вересня й крім Черкаської, 7 вересня й крім Чернігівської та Запорізької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні з 4 по 10 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою повітря. Також кількість опадів буде невеликою.