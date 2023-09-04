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Синоптики розповіли, яка завтра буде погода та попередили про небезпеку

4 вересня 2023 15:39
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра, 5 вересня від Укргідрометцентру
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні, у вівторок, 5 вересня, погода буде сухою та сонячною. Опадів не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 5 вересня

Температура повітря вночі становитиме +10+15 градусів. Вдень — +21+26 градусів.

На півдні та південно-східних регіонах температура повітря складатиме:

  • вночі — +14+19 градусів;
  • вдень — +24+29 градусів. 

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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Погода в Україні на 5 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 5 вересня 

У Києві в цей день опадів не передбачається. 

Температура повітря в регіоні:

  • вночі — +10+15 градусів;
  • вдень — +21+26 градусів.

Температура повітря в столиці:

  • вночі — +13+15 градусів;
  • вдень — +23+25 градусів.

Також на Київщині попереджають про високий рівень пожежної небезпеки. 

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Інфографіка: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні 

З 4 по 6 вересня в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"4-6 вересня в північних (крім Чернігівської), центральних (крім Вінницької), південних (крім Запорізької), Харківській, Донецькій областях та в Криму, 5 вересня й крім Черкаської, 7 вересня й крім Чернігівської та Запорізької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться у повідомленні. 

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Рівень пожежної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні з 4 по 10 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою повітря. Також кількість опадів буде невеликою.

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