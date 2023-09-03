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Осінь залякує зливами з грозами: синоптики розповіли, яким областям сьогодні чекати негоди

3 вересня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 3 вересня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко
Осіння гроза в полі. Фото: freepik.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 3 вересня, більшість областей України заллють грозові дощі. Спека потихеньку відступає, температура повітря місцями не перевищить позначки в +29°C.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 3 вересня

Синоптики прогнозують, що сьогодні в західному регіоні, вдень і у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях короткочасні дощі та грози.

Температура повітря:

  • вночі +9-14°C,
  • вдень +22-27°C,
  • на півдні та сході країни вночі +15-20°C, вдень +25-30°C.

У понеділок, 4 вересня, також очікуються грозові дощі в більшості областях України. Температура повітря практично не зміниться.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 3 вересня від Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Погода на Київщині

У неділю, 3 вересня, в Київській області прогнозується мінлива хмарність. Вдень варто очікувати місцями грозові дощі, а вночі — без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +12-17°C, вдень +22-27°C;
  • у Києві вночі +15-17°C, вдень +23-25°C.
Погода в Києві сьогодні, 3 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні температура повітря очікується +22-26°C, на сході — до +29°C.

"Дощі, місцями з грозами, пройдуть в західних областях. Уважно! Можуть бути сильні зливи", — попереджає Діденко.

За її словами, зливи торкнуться Житомирської, Вінницької та частково Київської областей. Однак на решті території буде сухо.

Мапа опадів на території України на сьогодні, 3 вересня. Фото: facebook.com/tala.didenko
Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що фахівці підбили підсумки спекотного та сухого серпня в Києві. За даними синоптиків, протягом серпня у столиці зафіксували 12 температурних рекордів.

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