Погода в Україні сьогодні, 3 вересня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

Осінь залякує зливами з грозами: синоптики розповіли, яким областям сьогодні чекати негоди
Сьогодні, 3 вересня, більшість областей України заллють грозові дощі. Спека потихеньку відступає, температура повітря місцями не перевищить позначки в +29°C.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 3 вересня
Синоптики прогнозують, що сьогодні в західному регіоні, вдень і у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях короткочасні дощі та грози.
Температура повітря:
- вночі +9-14°C,
- вдень +22-27°C,
- на півдні та сході країни вночі +15-20°C, вдень +25-30°C.
У понеділок, 4 вересня, також очікуються грозові дощі в більшості областях України. Температура повітря практично не зміниться.
Погода на Київщині
У неділю, 3 вересня, в Київській області прогнозується мінлива хмарність. Вдень варто очікувати місцями грозові дощі, а вночі — без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +12-17°C, вдень +22-27°C;
- у Києві вночі +15-17°C, вдень +23-25°C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні температура повітря очікується +22-26°C, на сході — до +29°C.
"Дощі, місцями з грозами, пройдуть в західних областях. Уважно! Можуть бути сильні зливи", — попереджає Діденко.
За її словами, зливи торкнуться Житомирської, Вінницької та частково Київської областей. Однак на решті території буде сухо.
Нагадаємо, що фахівці підбили підсумки спекотного та сухого серпня в Києві. За даними синоптиків, протягом серпня у столиці зафіксували 12 температурних рекордів.