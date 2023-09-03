Погода в Украине сегодня, 3 сентября — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Метеопрог и Диденко

Осень запугивает ливнями с грозами: синоптики рассказали, каким областям сегодня ждать непогоды
Сегодня, 3 сентября, большинство областей Украины зальют грозовые дожди. Жара потихоньку отступает, температура воздуха местами не превысит отметки в +29°C.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 3 сентября
Синоптики прогнозируют, что сегодня в западном регионе, днем и Винницкой, Житомирской, местами Киевской областях кратковременные дожди и грозы.
Температура воздуха:
- ночью +9-14°C,
- днем +22-27°C,
- на юге и востоке страны ночью +15-20°C, днем +25-30°C.
В понедельник, 4 сентября, также ожидаются грозовые дожди в большинстве областей Украины. Температура воздуха практически не изменится.
Погода в Киевской области
В воскресенье, 3 сентября, в Киевской области прогнозируется переменная облачность. Днем следует ожидать местами грозовые дожди, а ночью — без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +12-17°C, днем +22-27°C;
- в Киеве ночью +15-17°C, днем +23-25°C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня температура воздуха ожидается +22-26°C, на востоке — до +29°C.
"Дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях. Внимательно! Могут быть сильные ливни", — предупреждает Диденко.
По ее словам, ливни коснутся Житомирской, Винницкой и частично Киевской областей. Однако на остальной территории будет сухо.
Напомним, что эксперты подвели итоги жаркого и сухого августа в Киеве. По данным синоптиков, в течение августа в столице зафиксировали 12 температурных рекордов.