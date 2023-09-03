Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Осень запугивает ливнями с грозами: синоптики рассказали, каким областям сегодня ждать непогоды arrow

Осень запугивает ливнями с грозами: синоптики рассказали, каким областям сегодня ждать непогоды

3 сентября 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 3 сентября — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Метеопрог и Диденко
Осенняя гроза в поле. Фото: freepik.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 3 сентября, большинство областей Украины зальют грозовые дожди. Жара потихоньку отступает, температура воздуха местами не превысит отметки в +29°C.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода в Украине 3 сентября

Синоптики прогнозируют, что сегодня в западном регионе, днем и Винницкой, Житомирской, местами Киевской областях кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха:

  • ночью +9-14°C,
  • днем +22-27°C,
  • на юге и востоке страны ночью +15-20°C, днем +25-30°C.

В понедельник, 4 сентября, также ожидаются грозовые дожди в большинстве областей Украины. Температура воздуха практически не изменится.

Прогноз погоды в Украине на сегодня, 3 сентября, от Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Погода в Киевской области

В воскресенье, 3 сентября, в Киевской области прогнозируется переменная облачность. Днем следует ожидать местами грозовые дожди, а ночью — без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +12-17°C, днем +22-27°C;
  • в Киеве ночью +15-17°C, днем +23-25°C.
Погода в Киеве сегодня, 3 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня температура воздуха ожидается +22-26°C, на востоке — до +29°C.

"Дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях. Внимательно! Могут быть сильные ливни", — предупреждает Диденко.

По ее словам, ливни коснутся Житомирской, Винницкой и частично Киевской областей. Однако на остальной территории будет сухо.

Карта осадков на территории Украины на 3 сентября. Фото: facebook.com/tala.didenko
Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что эксперты подвели итоги жаркого и сухого августа в Киеве. По данным синоптиков, в течение августа в столице зафиксировали 12 температурных рекордов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз