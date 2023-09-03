Погода в Украине сегодня, 3 сентября — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Метеопрог и Диденко

Осенняя гроза в поле. Фото: freepik.com

Сегодня, 3 сентября, большинство областей Украины зальют грозовые дожди. Жара потихоньку отступает, температура воздуха местами не превысит отметки в +29°C.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 3 сентября

Синоптики прогнозируют, что сегодня в западном регионе, днем и Винницкой, Житомирской, местами Киевской областях кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха:

ночью +9-14°C,

днем +22-27°C,

на юге и востоке страны ночью +15-20°C, днем +25-30°C.

В понедельник, 4 сентября, также ожидаются грозовые дожди в большинстве областей Украины. Температура воздуха практически не изменится.

Прогноз погоды в Украине на сегодня, 3 сентября, от Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Погода в Киевской области

В воскресенье, 3 сентября, в Киевской области прогнозируется переменная облачность. Днем следует ожидать местами грозовые дожди, а ночью — без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +12-17°C, днем +22-27°C;

в Киеве ночью +15-17°C, днем +23-25°C.

Погода в Киеве сегодня, 3 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня температура воздуха ожидается +22-26°C, на востоке — до +29°C.

"Дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях. Внимательно! Могут быть сильные ливни", — предупреждает Диденко.

По ее словам, ливни коснутся Житомирской, Винницкой и частично Киевской областей. Однако на остальной территории будет сухо.

Карта осадков на территории Украины на 3 сентября. Фото: facebook.com/tala.didenko

Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что эксперты подвели итоги жаркого и сухого августа в Киеве. По данным синоптиков, в течение августа в столице зафиксировали 12 температурных рекордов.