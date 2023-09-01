Дівчата охолоджуються влітку. Фото: Новини.LIVE

Фахівці підбили підсумки спекотного та сухого серпня в Києві. За даними синоптиків, протягом серпня у столиці зафіксували 12 температурних рекордів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Протягом серпня середньомісячна температура повітря в Києві дорівнювала +23,8 °С, що на 3,4 °С вище за кліматичну норму.

Також за місяць у столиці синоптики зафіксували 12 температурних рекордів, 11 з яких припали на період з 27 по 30 серпня.

"У рейтингу найтепліших серпень 2023 року посів друге місце. Найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року (24,6 °С)", — додають в обсерваторії.

Температурні рекорди

Фахівці повідомляють, що найхолодніше в столиці було 10 серпня, коли мінімальна температура під ранок знизилася до +13,6 °С, а найтепліше — 29 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла +35,9 °С, встановивши таким чином температурний рекорд для цього дня.

Цьогорічний серпень увійшов у десятку найсухіших з 1891 року у столиці.

Протягом серпня в Києві синоптики зафіксували понад 10 температурних рекордів. Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці фахівці знову фіксували температурні рекорди. Аномальна спека не покидає Київ уже третій день поспіль.