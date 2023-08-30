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У Києві третій день поспіль фіксують нові температурні рекорди

30 серпня 2023 11:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві третій день поспіль фіксують нові температурні рекорди
Чоловік охолоджується водою із фонтану. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці фахівці знову фіксують температурні рекорди. Аномальна спека не покидає Київ вже третій день поспіль.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія
імені Бориса Срезневського.

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За даними спеціалістів, 29 серпня у Києві знову були зафіксовані три температурних рекорди.

Ніч на 29 серпня у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22,8°С.

"Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 2,7°С", — кажуть у обсерваторії.

Щодо максимальної добової температури після обіді, то вона досягла +35,9°С, що на 2,2°С вище попереднього рекордного показника 1992 року.

"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +29,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 4,2°С, а кліматичну норму — на 11,6°С", — додали фахівці.

Нагадаємо, що у столиці спека не вщухає. Отже, спеціалісти фіксують нові аномальні температурні рекорди.

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