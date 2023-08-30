У Києві третій день поспіль фіксують нові температурні рекорди
У столиці фахівці знову фіксують температурні рекорди. Аномальна спека не покидає Київ вже третій день поспіль.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія
імені Бориса Срезневського.
Аномальна спека в Києві
За даними спеціалістів, 29 серпня у Києві знову були зафіксовані три температурних рекорди.
Ніч на 29 серпня у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22,8°С.
"Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 2,7°С", — кажуть у обсерваторії.
Щодо максимальної добової температури після обіді, то вона досягла +35,9°С, що на 2,2°С вище попереднього рекордного показника 1992 року.
"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +29,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 4,2°С, а кліматичну норму — на 11,6°С", — додали фахівці.
Нагадаємо, що у столиці спека не вщухає. Отже, спеціалісти фіксують нові аномальні температурні рекорди.