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В Киеве третий день фиксируют новые температурные рекорды

30 августа 2023 11:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве третий день фиксируют новые температурные рекорды
Мужчина охлаждается водой из фонтана. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице специалисты снова фиксируют температурные рекорды . Аномальная жара не покидает Киев уже третий день.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
имени Бориса Срезневского .

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Аномальная жара в Киеве

По данным специалистов, 29 августа в Киеве снова были зафиксированы три температурных рекорда.

Ночь на 29 августа в столице оказалась теплой, ведь температура не опустилась ниже +22,8°С.

"Предыдущее рекордное значение 2015 года превышено на 2,7°С", — говорят в обсерватории.

Что касается максимальной суточной температуры после обеда, то она достигла +35,9°С, что на 2,2°С выше предыдущего рекордного показателя 1992 года.

"Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +29,6°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1992 года на 4,2°С, а климатическую норму - на 11,6°С", — добавили специалисты.

Напомним, что в столице жара не утихает. Итак, специалисты фиксируют новые аномальные температурные рекорды .

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