Девушки охлаждаются летом. Фото: Новини.LIVE

Специалисты подвели итоги жаркого и сухого августа в Киеве. По данным синоптиков, в течение августа в столице зафиксировали 12 температурных рекордов.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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В августе среднемесячная температура воздуха в Киеве равнялась +23,8 °С, что на 3,4 °С выше климатической нормы.

Также за месяц в столице синоптики зафиксировали 12 температурных рекордов, 11 из которых пришлись на период с 27 по 30 августа.

"В рейтинге самых теплых август 2023 года занял второе место. Самым жарким за время проведения наблюдений остается август 2010 года (24,6 °С)", — добавляют в обсерватории.

Температурные рекорды

Специалисты сообщают, что холоднее всего в столице было 10 августа, когда минимальная температура под утро снизилась до +13,6°С, а самое теплое — 29 августа, когда максимальная температура после полудня достигла +35,9°С, установив таким образом температурный рекорд в этот день.

Август этого года вошел в десятку самых сухих с 1891 года в столице.

В августе в Киеве синоптики зафиксировали более 10 температурных рекордов. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что в столице специалисты снова фиксировали температурные рекорды. Аномальная жара не покидает Киев уже третий день.