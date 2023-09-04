Погода в Украине завтра, 5 сентября от Укргидрометцентра

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине, во вторник, 5 сентября, погода будет сухая и солнечная. Осадков не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 5 сентября

Температура воздуха ночью составит +10+15 градусов. Днем — +21+26 градусов.

На юге и юго-восточных регионах температура воздуха будет составлять:

ночью — +14+19 градусов;

днем — +24+29 градусов.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине на 5 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 5 сентября

В Киеве в этот день осадков не ожидается.

Температура воздуха в регионе:

ночью — +10+15 градусов;

днем — +21+26 градусов.

Температура воздуха в столице:

ночью — +13+15 градусов;

днем — +23+25 градусов.

Также в Киевской области предупреждают о высоком уровне пожарной опасности.

Инфографика: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

С 4 по 6 сентября на Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"4-6 сентября в северных (кроме Черниговской), центральных (кроме Винницкой), южных (кроме Запорожской), Харьковской, Донецкой областях и в Крыму, 5 сентября и кроме Черкасской, 7 сентября и кроме Черниговской и Запорожской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Уровень пожарной угрозы. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине с 4 по 10 сентября будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.