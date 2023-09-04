Погода в Украине завтра, 5 сентября от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, какая завтра будет погода и предупредили об опасности
В Украине, во вторник, 5 сентября, погода будет сухая и солнечная. Осадков не ожидается.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 5 сентября
Температура воздуха ночью составит +10+15 градусов. Днем — +21+26 градусов.
На юге и юго-восточных регионах температура воздуха будет составлять:
- ночью — +14+19 градусов;
- днем — +24+29 градусов.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве и области на 5 сентября
В Киеве в этот день осадков не ожидается.
Температура воздуха в регионе:
- ночью — +10+15 градусов;
- днем — +21+26 градусов.
Температура воздуха в столице:
- ночью — +13+15 градусов;
- днем — +23+25 градусов.
Также в Киевской области предупреждают о высоком уровне пожарной опасности.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине
С 4 по 6 сентября на Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
"4-6 сентября в северных (кроме Черниговской), центральных (кроме Винницкой), южных (кроме Запорожской), Харьковской, Донецкой областях и в Крыму, 5 сентября и кроме Черкасской, 7 сентября и кроме Черниговской и Запорожской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине с 4 по 10 сентября будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.