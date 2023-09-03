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Літо не відступає: синоптики здивували погодою на наступний тиждень

3 вересня 2023 21:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 4 вересня та на весь тиждень. Прогноз від синоптиків METEOPROG
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні з 4 по 10 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою повітря. Також кількість опадів буде невеликою.

Про це пишуть синоптики METEOPROG.com.

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"У нашій країні температурний фон виявиться трохи вищим за норму, а кількість опадів буде вкрай малою, що в комплексі з низькою відносною вологістю сприятиме розвитку посухи та збереженню в лісах найвищого рівня пожежної небезпеки", — зазначили у повідомленні.

Погода в Україні 4 вересня

В цей день на заході та сході країни очікуються дощі з грозами. На Київщині також будуть опади. В інших регіонах України погода буде сухою. 

Температура повітря:

  • вночі — +13...+18 °С;
  • вдень — +26...+31 °С.

На заході та півночі — +18...+23 °С.

Погода в Україні 5 вересня

Більшість областей України залишиться без опадів. Невеликі дощі з грозами можуть пройти у Приазов'ї та на Півночі Лівобережжя. 

Температура повітря:

  • вночі — +12...+17 °С;
  • вдень — +23...+28 °С, на півдні — +30...+31 °С.

Погода на 6 вересня

В цей день дощів також не буде. 

Температура повітря:

  • вночі — +1...+16 °С;
  • вдень — +23...+28 °С, на сході та півдні — до +31 °С.

Погода в Україні 7 вересня

Протягом цього дня в Україні буде тепла та сонячна погода. 

Температура повітря:

  • вночі — +11...+16 °С;
  • вдень — +23...+28 °С, у південних областях та у Приазов'ї до +32 °С.

Погода на 8 вересня

В нашій країні в цей день буде суха, тепла та майже безхмарна погода. 

Температура повітря:

  • вночі — +11...+16 °С;
  • вдень — +23...+28 °С.

Погода на вихідних 9-10 вересня

В більшості областей України погода буде сонячною. 

Температура повітря:

  • вночі — +10...+15 °С;
  • вдень — +24...+29 °С.

Нагадаємо, у неділю, 3 вересня, прогнози синоптиків щодо рясних злив на заході України справдилися. Так, Львів після потужного дощу перетворився на Венецію.

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