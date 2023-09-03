Погода в Україні на 4 вересня та на весь тиждень. Прогноз від синоптиків METEOPROG

Літо не відступає: синоптики здивували погодою на наступний тиждень
В Україні з 4 по 10 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою повітря. Також кількість опадів буде невеликою.
Про це пишуть синоптики METEOPROG.com.
"У нашій країні температурний фон виявиться трохи вищим за норму, а кількість опадів буде вкрай малою, що в комплексі з низькою відносною вологістю сприятиме розвитку посухи та збереженню в лісах найвищого рівня пожежної небезпеки", — зазначили у повідомленні.
Погода в Україні 4 вересня
В цей день на заході та сході країни очікуються дощі з грозами. На Київщині також будуть опади. В інших регіонах України погода буде сухою.
Температура повітря:
- вночі — +13...+18 °С;
- вдень — +26...+31 °С.
На заході та півночі — +18...+23 °С.
Погода в Україні 5 вересня
Більшість областей України залишиться без опадів. Невеликі дощі з грозами можуть пройти у Приазов'ї та на Півночі Лівобережжя.
Температура повітря:
- вночі — +12...+17 °С;
- вдень — +23...+28 °С, на півдні — +30...+31 °С.
Погода на 6 вересня
В цей день дощів також не буде.
Температура повітря:
- вночі — +1...+16 °С;
- вдень — +23...+28 °С, на сході та півдні — до +31 °С.
Погода в Україні 7 вересня
Протягом цього дня в Україні буде тепла та сонячна погода.
Температура повітря:
- вночі — +11...+16 °С;
- вдень — +23...+28 °С, у південних областях та у Приазов'ї до +32 °С.
Погода на 8 вересня
В нашій країні в цей день буде суха, тепла та майже безхмарна погода.
Температура повітря:
- вночі — +11...+16 °С;
- вдень — +23...+28 °С.
Погода на вихідних 9-10 вересня
В більшості областей України погода буде сонячною.
Температура повітря:
- вночі — +10...+15 °С;
- вдень — +24...+29 °С.
Нагадаємо, у неділю, 3 вересня, прогнози синоптиків щодо рясних злив на заході України справдилися. Так, Львів після потужного дощу перетворився на Венецію.