Погода в Украине на 4 сентября и на всю неделю. Прогноз от синоптиков METEOPROG

Лето не отступает: синоптики удивили погодой на следующую неделю
С 4 по 10 сентября в Украине будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.
Об этом пишут синоптики METEOPROG.com.
"В нашей стране температурный фон окажется немного выше нормы, а количество осадков будет крайне мало, что в комплексе с низкой относительной влажностью будет способствовать развитию засухи и сохранению в лесах наивысшего уровня пожарной опасности", — отметили в сообщении.
Погода в Украине 4 сентября
В этот день на западе и востоке страны ожидается дождь с грозами. В Киевской области также осадки. В других регионах Украины погода будет сухой.
Температура воздуха:
- ночью — +13...+18 ° С;
- днем — +26...+31 °С.
На западе и севере — +18...+23 °С.
Погода в Украине 5 сентября
Большинство областей Украины останется без осадков. Небольшие дожди с грозами пройдут в Приазовье и на Севере Левобережья.
Температура воздуха:
- ночью — +12...+17 ° С;
- днем — +23...+28 °С, на юге — +30...+31 °С.
Погода на 6 сентября
В этот день дождей тоже не будет.
Температура воздуха:
- ночью — +11...+16 °С;
- днем — +23...+28 °С, на востоке и юге — до +31 °С.
Погода в Украине 7 сентября
В этот день в Украине будет теплая и солнечная погода.
Температура воздуха:
- ночью — +11...+16 ° С;
- днем — +23...+28 °С, в южных областях и в Приазовье до +32 °С.
Погода на 8 сентября
В этот день в нашей стране ожидается дождь.
Температура воздуха:
- ночью — +11...+16 °С;
- днем — +23...+28 °С.
Погода на выходных 9-10 сентября
В большинстве областей Украины погода будет солнечной.
Температура воздуха:
- ночью — +10...+15 °С;
- днем — +24...+29 °С.
Напомним, в воскресенье, 3 сентября, прогнозы синоптиков относительно обильных ливней на западе Украины оправдались. Так, Львов после мощного дождя превратился в Венецию.