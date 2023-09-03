Погода в Украине на 4 сентября и на всю неделю. Прогноз от синоптиков METEOPROG

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

С 4 по 10 сентября в Украине будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.

Об этом пишут синоптики METEOPROG.com.

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"В нашей стране температурный фон окажется немного выше нормы, а количество осадков будет крайне мало, что в комплексе с низкой относительной влажностью будет способствовать развитию засухи и сохранению в лесах наивысшего уровня пожарной опасности", — отметили в сообщении.

Погода в Украине 4 сентября

В этот день на западе и востоке страны ожидается дождь с грозами. В Киевской области также осадки. В других регионах Украины погода будет сухой.

Температура воздуха:

ночью — +13...+18 ° С;

днем — +26...+31 °С.

На западе и севере — +18...+23 °С.

Погода в Украине 5 сентября

Большинство областей Украины останется без осадков. Небольшие дожди с грозами пройдут в Приазовье и на Севере Левобережья.

Температура воздуха:

ночью — +12...+17 ° С;

днем — +23...+28 °С, на юге — +30...+31 °С.

Погода на 6 сентября

В этот день дождей тоже не будет.

Температура воздуха:

ночью — +11...+16 °С;

днем — +23...+28 °С, на востоке и юге — до +31 °С.

Погода в Украине 7 сентября

В этот день в Украине будет теплая и солнечная погода.

Температура воздуха:

ночью — +11...+16 ° С;

днем — +23...+28 °С, в южных областях и в Приазовье до +32 °С.

Погода на 8 сентября

В этот день в нашей стране ожидается дождь.

Температура воздуха:

ночью — +11...+16 °С;

днем — +23...+28 °С.

Погода на выходных 9-10 сентября

В большинстве областей Украины погода будет солнечной.

Температура воздуха:

ночью — +10...+15 °С;

днем — +24...+29 °С.

Напомним, в воскресенье, 3 сентября, прогнозы синоптиков относительно обильных ливней на западе Украины оправдались. Так, Львов после мощного дождя превратился в Венецию.