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Лето не покидает Украину: синоптики рассказали, где сегодня будет припекать до +30

5 сентября 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 5 сентября — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Meteoprog и Наталки Диденко
Девушки гуляют по Крещатику. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 5 сентября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Осадков не предполагается.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 5 сентября

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха ночью составит +10+15 градусов. Днем +21+26 градусов.

Прогноз погоды на 5 сентября. Фото: Facebook/Наталья Диденко

На юге и юго-восточных регионах температура воздуха составит:

  • ночью: +14 +19 градусов;
  • днем: +24 +29 градусов.
Погода в Украине на 5 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Погода в Киеве и Киевской области

Синоптики отмечают, что в Киеве в этот день осадки не ожидаются.

Температура воздуха в регионе:

  • ночью: +10 +15 градусов;
  • днем: +21 +26 градусов.
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 5 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха в столице:

  • ночью: +13 +15 градусов;
  • днем: +23 +25 градусов.
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, в Украине с 4 по 10 сентября будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.

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