Погода в Украине сегодня, 5 сентября — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Meteoprog и Наталки Диденко

Лето не покидает Украину: синоптики рассказали, где сегодня будет припекать до +30
5 сентября 2023 05:51
Девушки гуляют по Крещатику. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 5 сентября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Осадков не предполагается.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
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Погода в Украине 5 сентября
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха ночью составит +10+15 градусов. Днем +21+26 градусов.
На юге и юго-восточных регионах температура воздуха составит:
- ночью: +14 +19 градусов;
- днем: +24 +29 градусов.
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Погода в Киеве и Киевской области
Синоптики отмечают, что в Киеве в этот день осадки не ожидаются.
Температура воздуха в регионе:
- ночью: +10 +15 градусов;
- днем: +21 +26 градусов.
Температура воздуха в столице:
- ночью: +13 +15 градусов;
- днем: +23 +25 градусов.
Напомним, в Украине с 4 по 10 сентября будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.