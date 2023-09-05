Погода в Украине сегодня, 5 сентября — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Meteoprog и Наталки Диденко

Девушки гуляют по Крещатику. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 5 сентября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Осадков не предполагается.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода в Украине 5 сентября

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха ночью составит +10+15 градусов. Днем +21+26 градусов.

Прогноз погоды на 5 сентября. Фото: Facebook/Наталья Диденко

На юге и юго-восточных регионах температура воздуха составит:

ночью: +14 +19 градусов;

днем: +24 +29 градусов.

Погода в Украине на 5 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Погода в Киеве и Киевской области

Синоптики отмечают, что в Киеве в этот день осадки не ожидаются.

Температура воздуха в регионе:

ночью: +10 +15 градусов;

днем: +21 +26 градусов.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 5 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха в столице:

ночью: +13 +15 градусов;

днем: +23 +25 градусов.

Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, в Украине с 4 по 10 сентября будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.