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Народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де буде спекотно у вихідні

7 вересня 2023 21:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на вихідні: прогноз Наталки Діденко
Спека у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Цими вихідними синоптики очікують теплу сонячну погоду. На південь України знову повертається спека — температура повітря може сягнути до +28 градусів.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко

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"Уїкенд, що наближається, буде синоптично чудовим. Для копання картоплі точно ідеальним! Гуляння, дозвілля, робота, що завгодно на відкритому повітрі — на здоровʼя", — розповіла Наталка Діденко.

Температура повітря по Україні сягатиме +20+25 градусів, на північному сході +18+22, на півдні до +28 градусів.

"Спека, раптом хто скучив, ще оголить плечі й коліна 12-13 вересня", — прогнозує синоптикиня.

Водночас за її словами, перші дощі в Україні пройдуть разом із атмосферним фронтом 13-15 вересня.

Погода на вихідних у Києві

Сонячно буде і в столиці. Тож Наталка Діденко радить насолоджуватись гарною погодою на вихідних.

"Кияни! Лишіть свої прибирання, консервації та осінні миття вікон на потім — всі на вулицю! Там буде гарно — сонце, +22 градуси", — зазначила синоптикиня.

Нагадаємо, надзвичайна спека повертається. Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку у найближчі дні.

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